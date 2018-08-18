«Все, что не убивает, делает нас прекрасней: японское искусство кинцуги»

Жизнь может оставить в нас трещины или даже сломать нас, как мы можем случайно разбить любимую чашку или тарелку. Конечно, в таких случаях не стоит списывать себя со счетов. Вместо этого лучше взглянуть на шрамы и научиться превращать их в нечто прекрасное, как это делают мастера древнего японского искусства кинцуги, восстанавливающие поврежденную посуду.

Кинцуги, или кинцукурой – это физическое воплощение несокрушимости. Вместо того чтобы выбрасывать осколки, мастера склеивают их при помощи клея с добавлением золота, что словно подсвечивает все трещины, превращая простую разбитую вещь в уникальное произведение искусства. Линии, прочерченные временем и использованием, выставляются напоказ и не считаются объектом стыда. «Кинцукурой» в переводе на русский означает «золотой ремонт», и эта практика призвана подчеркнуть красоту и пользу изъянов. Она превращает недостатки в достоинства.

Согласно историкам искусства, кинцуги возникло случайно, как ему и подобает. В 15 веке сёгун Асикага Ёсимаса разбил свою любимую чайную чашу и отправил ее на реставрацию в Китай. Когда же она прибыла, сёгун расстроился, ведь осколки скрепили неприглядными железными скобами. Местные умельцы придумали решение: заполнили трещину золоченым лаком, сделав изделие уникальным и еще более ценным. Такая починка вернула сёгуну его любимую чашу и положила начало новой форме искусства.

Идеи и элементы кинцуги были не новы. Клей, который использовался в этом деле, получили из сока лакового дерева, а история его использования в Азии насчитывает 5000 лет! Чинили при его помощи как предметы обихода, так и оружие. А идея, лежавшая в основе кинцукурой, уже завоевывала популярность в Японии: она ответвилась от эстетики ваби-саби, призывавшей ценить недостатки.

В 16 веке мастера чайной церемонии в Японии противостояли вездесущей любви к шику и блеску, выбирая вместо них простые вещи, на которых чувствовалась печать времени и жизни. Они приветствовали неровности, шероховатости, асимметрию и дефекты в обстановке и инструментах чайной церемонии. Такие качества могли появиться как по случайности, в процессе творчества, так и намеренно: например, чайный мастер вполне мог отломить ручку вазы.

Метод золотой починки также захватывает японский концепт «моттаинай» – неприятие бессмысленной траты, и «мусин» – необходимость принимать изменения. Кинцуги – это практическое применение философии дзен в материальном мире, призыв к использованию того, что уже есть под рукой. Конечно, сёгун Ёсимаса мог просто взять другую чашу, но он не захотел выбрасывать её. Местные мастера же сделали её еще прекрасней, тем самым проявив уважение к тем изменениям, которые приносит время и долгое использование, и доказав, что такие детали вовсе не нужно прятать.

И наша жизнь точно такая же: доказательства опыта, следы, оставленные прожитыми годами, должны быть источником гордости, а не стыда. «Если в основе нашего чувства прекрасного лежат понятия безупречности и несовершенства, то такое понимание оказывает определенный эффект на качество жизни, социальную ситуацию, политику и положение в мире» - пишет философ Сайто. «Когда мы ожидаем от всего мира, включая себя, только совершенства, мы не только игнорируем львиную долю прекрасного. Мы также создаем жестокий мир, где ресурсы тратятся впустую, недостатки людей выходят на первый план, а достоинства забываются, и наши стандарты становятся невыносимо жесткими, ограниченными и нездоровыми».

Другими словами, ваши опыт и личность – это как раз то, что нужно. Красота заключается в настоящем моменте, со всеми его неровностями и искрами. Конечно, иногда случаются падения, и в жизни появляются трещины, которые нужно залечивать. Это в порядке вещей. Но реальность – это лучший и самый распространенный материал, каждый может обратить его себе на пользу и создать нечто чудесное. Даже недостатки играют роль.

В конце концов, наши шрамы – это то, что делает нас уникальными.

Эфрат Ливни, qz.com

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