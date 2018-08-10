Как мамонты. Эксперты назвали вымирающие из-за низкой рождаемости и старения населения страны

Целый ряд стран Европы и Азии могут оказаться вымирающими из-за низкой рождаемости и старения населения. В числе таких государств — США, Испания, Италия, Южная Корея, Япония и Китай.

Как пишет Science Alert, чтобы не допустить уменьшения работающей доли населения, на одну женщину должны приходиться 2,2 ребенка. Однако коэффициент рождаемости во многих развитых странах упал ниже 2. В России коэффициент рождаемости начал снижаться в 2017 году и опустился до 1,6 - хотя в данном исследовании она почему-то не упоминается (но из песни-то слов не выкинешь... Между прочим, стоит напомнить: объективные проблемы Пенсионного фонда России, которые предплагается решать повышением возраста выхода на пенсию - растут именно отсюда, по крайней мере, при нынешней "солидарной" пенсионной системе в стране).

Приток рабочей силы могут обеспечить мигранты, но эту меру нельзя назвать лучшей, отмечают эксперты.

В частности в США коэффициент рождаемости упал до рекордного минимума в 1,76. В некоторых штатах содержание ребенка ежегодно обходится в $10 тыс., поэтому многие люди предпочитают не заводить детей. При этом увеличилась средняя продолжительность жизни.

В Испании коэффициент рождаемости составляет 1,5, и некоторые поселения почти полностью вымерли.

В Болгарии с показателем рождаемости 1,46 население к 2050 году может сократиться до 5,4 млн человек. В Латвии к тому времени останется около 1,5 млнчеловек.

В Китае семьям разрешили иметь двух детей вместо одного, но даже с учетом этого к 2030 году возраст четверти населения достигнет 60 лет.

В России коэффициент рождаемости начал снижаться в 2017 году и опустился до 1,6. Повышение этого показателя даже стоит отдельным пунктом в последних майских указах президента. Напомним, в новом майском указе говорится о повышении коэффициента рождаемости до 1,7. Подобная цель устанавливалась еще в майских указах 2012 года (с 2013 по 2016 годы коэффициент рождаемости, по данным Росстата, был даже выше этого уровня). Удастся ли достигнуть названных целей - бабушка надвое гадала, но пенсионный возраст (чтобы работающие могли "кормить стариков", живущих в одной из богатейших стран планеты) предлагается поднять уже сейчас.

По инф. rosbalt.ru

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