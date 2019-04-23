В Японии можно купить "консервированный воздух уходящей эпохи"

Консервы с воздухом эпохи Хэйсэй, которая закончится в Японии 30 апреля, начали продаваться в японском городе Сэки (остров Хонсю).

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Местные производители сувениров заявили, что имеют особые права на торговлю таким воздухом, поскольку название одного из районов города пишется такими же иероглифами, что и слово «Хэйсэй», сообщил телеканал NHK.

В сувенирной банке кроме воздуха находится монетка в пять иен, отчеканенная в годы Хэйсэй. Стоит банка с воздухом 1088 иен (примерно 620 рублей), и продавцы утверждают, что сувенир распродается быстро.

Напомним, в Японии наряду с международной системой летоисчисления действует собственная, связанная с периодами правления императоров. Сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй («Установления мира»). Эта эра началась 7 января 1989 года и закончится 30 апреля 2019 года, когда император Акихито отречется от престола и передаст его 59-летнему старшему сыну Нарухито. Эра его правления будет называться «Рэйва», в переводе — «Прекрасная гармония».

По инф. rosbalt.ru

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