ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Японии можно купить "консервированный воздух уходящей эпохи"
По инф. rosbalt.ru   
23 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Консервы с воздухом эпохи Хэйсэй, которая закончится в Японии 30 апреля, начали продаваться в японском городе Сэки (остров Хонсю).

В Японии можно купить "консервированный воздух уходящей эпохи"

Местные производители сувениров заявили, что имеют особые права на торговлю таким воздухом, поскольку название одного из районов города пишется такими же иероглифами, что и слово «Хэйсэй», сообщил телеканал NHK.

В сувенирной банке кроме воздуха находится монетка в пять иен, отчеканенная в годы Хэйсэй. Стоит банка с воздухом 1088 иен (примерно 620 рублей), и продавцы утверждают, что сувенир распродается быстро.

Напомним, в Японии наряду с международной системой летоисчисления действует собственная, связанная с периодами правления императоров. Сейчас в стране одновременно идут 2019 год и 31-й год эры Хэйсэй («Установления мира»). Эта эра началась 7 января 1989 года и закончится 30 апреля 2019 года, когда император Акихито отречется от престола и передаст его 59-летнему старшему сыну Нарухито. Эра его правления будет называться «Рэйва», в переводе — «Прекрасная гармония».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 