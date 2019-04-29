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Накануне смены императора японский принц подвергся нападению
По инф. rosbalt.ru   
29 Апреля 2019 г.
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В Японии 30 апреля император Акихито официально отречется от престола, на следующий день монархию страны возглавит его сын, наследный принц Нарухито. Перед торжеством закрыты все школы, и в одну из них пробрался под видом рабочего неизвестный, оставивший угрожающее послание одному из членов императорской семьи.

Накануне смены императора японский принц подвергся нападению

Речь идет о внуке Акихито, принце Хисахито, передает Kyodo. Мальчик сейчас учится в средних классах в Токио. Злоумышленник нашел его парту и положил на нее нож.

Задержать подозреваемого пока не удалось.

По инф. rosbalt.ru

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