Накануне смены императора японский принц подвергся нападению

В Японии 30 апреля император Акихито официально отречется от престола, на следующий день монархию страны возглавит его сын, наследный принц Нарухито. Перед торжеством закрыты все школы, и в одну из них пробрался под видом рабочего неизвестный, оставивший угрожающее послание одному из членов императорской семьи.

Речь идет о внуке Акихито, принце Хисахито, передает Kyodo. Мальчик сейчас учится в средних классах в Токио. Злоумышленник нашел его парту и положил на нее нож.

Задержать подозреваемого пока не удалось.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ