Страна долгожителей: как работает пенсионная система в Японии?

Продолжающиеся дискуссии вокруг вероятного повышения пенсионного возраста в России (только что прошли "большие слушания" в Госдуме и объявлено, что поправки к законопроекту принимаются до 24 сентября), породили живой интерес - а как работают пенсионные системы в других странах? Например, пенсионная система в Японии, как и все остальное, испытывает на себе влияние стареющего общества. Население продолжает сокращаться, и никто не знает, что в точности произойдет в будущем. Однако японское государство обеспечивает пенсию каждому, кто вносит вклад в систему, и гарантирует, что выплаты составят по крайней мере половину средней зарплаты по стране.

Когда речь заходит о японской пенсии, людей относят к двум категориям:

• Категория фрилансеров либо людей, которые занимаются подработками или состоят в компаниях, где работает меньше пяти человек

• Категория работников с полной занятостью или ¾ рабочих часов от неё (например, 30 часов в неделю, в то время как обычное количество достигает 40)



Сами пенсионные выплаты тоже делятся на два типа: национальную пенсию и пенсионное страхование работника. Главное отличие заключается в том, что люди второго типа вносят больше, но и пенсия у них повышена по сравнению с первым типом: компания аккуратно высчитывает ежемесячный взнос. Можно выбрать и два вида выплат сразу, чтобы обеспечить себе безбедное существование в будущем.

Национальная пенсия обязательна для всех, кто принадлежит к первой группе. По данным нынешнего года, взносы составляют 16,340 йен (9,980 руб.) в месяц, однако при подработке в нескольких местах придется заплатить более высокую цену. Пенсионные вычеты из зарплат людей второй группы же составляют 9,15%.

Иностранцы не могут отказаться от пенсии даже при приезде на время. Однако возможность сократить свои взносы (в случае инвалидности или отсутствия работы) и забрать часть своих выплат с собой тоже существует. К тому же, в случае, когда человек работает несколько лет, а затем покидает Японию, его взносы не исчезают «в никуда». По возвращении в страну они сохраняются.

По инф. blog.gaijinpot.com

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