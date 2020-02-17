Соседям хотят запретить шуметь в обеденное время. Вы — «за»?

В Совфеде рассматривают возможность добавить в проект КоАП статью о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время.

Соответствующее предложение в скором времени направит в Минюст комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, пишут «Известия».

Инициатива предполагает, что шумные работы в многоквартирных домах нельзя будет проводить с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также в воскресные дни и нерабочие праздники. По мнению сенаторов, новые правила помогут семьям с детьми, которым необходим послеобеденный отдых.

В соответствии с предлагаемыми поправками нарушившим закон физлицам будет грозить предупреждение или административный штраф от 500 рублей до 3 тысяч, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч, индивидуальным предпринимателям — от 10 до 25 тысяч, юрлицам — от 20 до 40 тысяч.

Сообщается, что норма будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад.

В управляющих компаниях к предложению отнеслись скептически, отмечает издание. Там пояснили, что даже существующий запрет на шум ночью соблюдается далеко не всегда. «Полиция часто просто не приезжает на жалобы о шуме. Ремонтные работы ведут в основном мигранты, часть из которых устроилась на работу нелегально. И их, конечно, мало волнует покой соседей», — рассказал глава управляющей компании PROFM. По словам замдиректора компании по обслуживанию и ремонту помещений «ЗелСтрой» Дмитрия Гирича, нововведение спровоцирует рост напряженности и дополнительные конфликты между жильцами.

А вы что думаете насчет новой идеи?

Еще новости ЖКХ (как правило, невеселые) — по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...