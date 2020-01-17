Собираетесь жильем обзавестись? Торопитесь: подорожает скоро!

Первичное жилье в России подорожает в наступившем году на 10%, вторичное — на 6%, прогнозируют аналитики ЦИАН.

Более того, не исключают девелоперы, в некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, сообщает газета «Известия».

Как поясняет издание, стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

Напомним, в конце декабря нынешний и. о. главы Минстроя РФ Владимир Якушев подсчитал, что стоимость жилья в российских новостройках повысилась в уходящем году в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства. Такие данные он в интервью в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, «по факту, удорожание квадратного метра в целом по стране произошло на 8%», хотя, указывал Якушев, «в прошлом году нам говорили, что жилье может повыситься на 30-40%».

Закон, подписанный в прошлом году, обязал застройщиков использовать с 1 июля 2019 года так называемые «эскроу-счета» в банках при привлечении денежных средств на долевое строительство многоквартирных домов. Это требование распространяется как на новые объекты, так и на уже реализуемые. Таким образом, российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую и могут вести работы лишь за счет банковских кредитов. Для того чтобы девелопер мог реализовать недвижимость без финансовой схемы с эскроу-счетами, дом должен быть построен на 30% и иметь 15% проданных квартир. Однако в целом воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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Ранее в декабре эксперты портала «Мир квартир», которые мониторят динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны, констатировали, что квартиры в российских новостройках с начала нынешнего года выросли в цене на 9% — в среднем до 59,3 тыс. рублей за квадратный метр.

Так, подчеркивалось в исследовании, из этого числа городов подорожание по цене квадратного метра произошло в 64, хотя в шести городах цена незначительно снизилась.

Тем временем большинство (63%) российских застройщиков ожидают стагнацию рынка жилой недвижимости. Таковы обнародованные в начале декабря результаты опроса консалтинговой компанией PwC.

«Участники опроса в большинстве (63% респондентов) определили стадию стагнации для жилой недвижимости в 2020 году. Наибольший интерес для застройщиков в отношении цикла рынка вызывает 2021 год, когда окончится реализация проектов по стандартной схеме финансирования. Респонденты ожидают ухода мелких компаний с рынка и сильное изменение его структуры», — указывалось в исследовании.

Кроме того, переход на проектное финансирование с использованием счетов эскроу респонденты считают основным событием 2019 года, которое повлияло на рынок жилой недвижимости. Причем среди возможных последствий перехода 28% участников рынка назвали снижение рентабельности девелоперских проектов.

По оценкам Росстата, за октябрь 2019 года в стране было введено 6,5 млн кв. метров жилья, что на 11,1% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В октябре было возведено 877 многоквартирных домов, построены 82,2 тыс. новых квартир, а с начала года — 5,9 тыс. и 721,1 тыс. соответственно.

Добавим, что еще в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу к 2024-му увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. метров ежегодно.

По инф. rosbalt.ru

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