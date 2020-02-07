Случайный пуск ракеты в Крыму обошелся военнослужащим в 31 миллион

Двум военнослужащим, Николаю Звереву и Алексею Чебанову придется возместить государству ущерб от допущенного по их вине несанкционированного пуска ракеты во время прохождения службы в Крыму. Южный окружной военный суд оставил в силе решение Крымского гарнизонного военного суда, изменив лишь порядок взыскания судебных расходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Министерство обороны РФ подало к военным иск на 46,57 миллиона рублей. Суд первой инстанции, учтя все обстоятельства, обязал военнослужащих заплатить в доход государства свыше 31 миллиона. Суд постановил в течение года удерживать со Зверева 10 процентов из его денежного довольствия в доход государства, а с Чебанова — 15 процентов денежного довольствия один год и три месяца.

Инцидент с произвольным пуском ракеты произошел 1 октября 2017 года в Крыму. Тогда по вине военнослужащих Зверева и Чебанова в ангаре воинской части несанкционированно был запущен двигатель ракеты. Готовясь к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре «Ока», военнослужащие грубо нарушили правила обращения с особо опасным оружием. В результате запуска двигателя ракета разнесла ворота ангара, часть стены и сами ворота разбросало по территории. К счастью, не произошла детонация боевой части ракеты. Если бы это случилось, последствия ЧП были бы существенно хуже.

В результате инцидента были полностью уничтожены две авиационные управляемые ракеты Х-29ТД стоимостью по 18,5 миллионов рублей каждая, коллиматорное защитное устройство КЗУ-3 оцененное с учетом износа на день ущерба в 2,8 миллионов рублей. Также был поврежден корпус унифицированной компрессорной станции УКС-400В-П4 М.

Подобные инциденты, когда военнослужащие по неосторожности портят армейскую технику, в общем-то нередки. Напомним два других:

В марте 2019 года в Ингушетии рядом с Магасом произошла авария, в которой пострадала самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион». Следствие пришло к выводу, что виноват водитель седельного тягача Никита Проскурин. Он неправильно прикрепил самоходную пушку к полуприцепу, и, когда на повороте резко остановил тягач, «Пион» опрокинулся на дорогу. Нальчикский гарнизонный суд признал его виновным в повреждении военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ). Проскурину назначили штраф в 10 тыс. рублей. Но главное — одновременно суд удовлетворил и гражданский иск Минобороны, которое потребовало возместить утрату самоходного орудия по его балансовой стоимости. Водитель тягача просил не удовлетворять иск, так как пушку крепили и другие военные. И этот гражданский иск Минобороны нужен в другом суде, где будет устанавливаться солидарная ответственность. Но суд решил, что раз ущерб уже установлен, то в рассмотрении отдельного гражданского иска нет необходимости. В итоге военный должен Минобороны 25,4 млн рублей. Взыскание обратили на его личный автомобиль.

Примечательно, что в июле в Ставропольском гарнизонном суде рассматривался аналогичный случай, но там наказание не было столь суровым. Военнослужащий Роман Еланский опрокинул боевую машину «Панцирь-С». Ущерб оценили в 17,4 млн рублей. Но военная прокуратура потребовала взыскать один оклад и месячную надбавку за выслугу лет. В итоге с Еланского взыскали 40 тыс. рублей.

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