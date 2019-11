Сколько жизней унесла война в Донбассе? ООН дала оценку числа жертв

Более 3 тыс. 330 мирных граждан погибли в ходе военных действий в Донбассе. Такие данные приводят в Организации Объединенных Наций. Есть и другие, оперативные, новости из региона наших тревог...

Уточняется также, что число раненых достигло 9 тыс. человек. Еще 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Eastern #Ukraine:



The conflict is still active.



Death toll is still counting lives.



3.5 million people need support.



Above all people want peace.#5yearsNoMore pic.twitter.com/sNlHWJpNwc