Сколько жизней унесла война в Донбассе? ООН дала оценку числа жертв

Более 3 тыс. 330 мирных граждан погибли в ходе военных действий в Донбассе. Такие данные приводят в Организации Объединенных Наций. Есть и другие, оперативные, новости из региона наших тревог...

Уточняется также, что число раненых достигло 9 тыс. человек. Еще 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, а 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Eastern #Ukraine:



The conflict is still active.



Death toll is still counting lives.



3.5 million people need support.



Above all people want peace.#5yearsNoMore pic.twitter.com/sNlHWJpNwc — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 25 октября 2019 г.

Война на востоке Украины продолжается с 2014 года.

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Напомним, что в последнее время (после смены президента Украины, которым стал Владимир Зеленский), в Донбассе появилась очень хрупкая надежда на мирное урегулирование, началось разведение войск. Ей мешает множество факторов: и внутриукраинские споры (радикальные националисты обвиняют молодого президента в "капитуляции"), и взаимное недоверие сторон, и просто привычка к войне (а на подобных конфликтах еще и, как обычно, греют руки политики, и командиры - причем, по обе линии фронта). Но в целом люди, и на Украине, и в России (руководство которой очевидно поддерживает ДНР-ЛНР), и уж точно - в мятежном регионе, устали от войны. Нужен мир, нужна определенность с будущим... Вот некоторые последние новости из региона наших тревог:

В районе города Золотое в Луганской области началось разминирование на участке разведения сил.

По словам начальника пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) Украины Андрея Агеева, новый этап разминирования и демонтажа сооружений займет 25 дней. На участке работают пять саперных расчетов.

«На 29-й день после начала разведения мы должны заявить ОБСЕ о том, что мы выполнили свои обязательства», — добавил Агеев, передает УНН.

Отмечается, что представители СММ ОБСЕ подтвердили соблюдение тишины в течение недели, что позволило начать разведение сил.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвод войск от линии соприкосновения в Петровском начнется 4 ноября. Он отметил, что перед этим должен быть зафиксирован недельный режим прекращения огня.

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Возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое» завершен как со стороны Украины, так и со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что Народная милиция ЛНР отвела свои силы и средства от линии соприкосновения в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске.

По словам руководителя представительства ЛНР в СЦКК Михаила Филипоненко, об исполнении обязательств было доложено представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В то же время в СММ ОБСЕ сообщили о полном выводе войск украинской стороной, добавил Филипоненко. Мониторинг осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«На данный момент можно констатировать тот факт, что состоялось разведение сил и средств на участке № 2 «Золотое», — подчеркнул он.

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По его словам, сначала нужно добиться прекращения огня и примирения людей. Этой цели украинский лидер планирует достигнуть в ближайшее время. Затем необходимо провести «безопасную реинтеграцию». После этого Украина сможет «сохранить сильные позиции как государства», если антироссийские санкции будут оставаться в силе.

«Я неоднократно говорил, что завершить войну и вернуть все украинские территории мы сможем единственным путем — дипломатия и санкционное давление», — подчеркнул Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

При этом он указал на особую важность Минских договоренностей и переговоров в «нормандском формате».

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Украина не должна из собственных средств платить за восстановление территории Донбасса после окончания там боевых действий. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, компенсировать финансовые затраты должна «страна-агрессор», как в Киеве называют Россию.

Министр подчеркнул, что Украина будет ждать выплаты репараций после «деоккупации» своих восточных территорий, которые находились под контролем властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В эфире телеканала «1+1» Криклий рассказал о сложности оценки ущерба, так как пока в Донбассе невозможно провести аудит и ревизию.

«Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о то, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — подчеркнул он.

По инф. rosbalt.ru

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