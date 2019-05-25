Сколько стоит отсидеть в тюрьме полвека — если не совершал преступления?

Американец Ричард Филлипс отсидел 46 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал. Потерянное время мужчины власти штата Мичиган оценили в $1,5 миллиона.

Филлипс посадили в 1971 году по ложному обвинению в убийстве, а освободили весной прошлого года, передает CBS News.

Во время пребывания в тюрьме мужчина стал художником. Он начал писать картины, которые сейчас оцениваются в тысячи долларов, уточняет СМИ.

Непостижимая уму история произошла недавно и в штате Массачусетс. Там мужчина оказался на скамье подсудимых за изнасилование, хотя до этого его оправдали после 30-летнего заключения в тюрьме, которое он вынужден был выдержать из-за другого обвинения в изнасиловании, ложного.

Московский учитель музыки Анатолий Рябов отсудил за ложное обвинение в педофилии более 2 млн руб. Мужчина сначала лишился работы, а потом оказался под стражей якобы из-за сексуальных домогательств по отношению к ученице. Однако студенты встали на защиту педагога. Они собирали деньги на залог, приходили к зданию суда, и в результате Рябов был оправдан.

Шесть лет назад, в 2013 году, произошёл, можно сказать, небывалый случай и в России.в педофилии более 2 млн руб. Мужчина сначала лишился работы, а потом оказался под стражей якобы из-за сексуальных домогательств по отношению к ученице. Однако студенты встали на защиту педагога. Они собирали деньги на залог, приходили к зданию суда, и в результате Рябов был оправдан.

По инф. rosbalt.ru

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