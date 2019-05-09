Наказание до преступления: страшная история насильника

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Споры о неотвратимости судьбы ведутся всю историю существования человечества, но порой появляются совершенно случайные и жуткие доказательства этого мистического явления. Недавно мужчина из США оказался на скамье подсудимых за изнасилование, хотя до этого его оправдали после 30-летнего заключения в тюрьме, которое он вынужден был выдержать из-за другого обвинения в изнасиловании, ложного.
История 50-летнего Джорджа Перро наполнена странными совпадениями и в какой-то степени даже абсурдными и страшными событиями. В далёком 1985 году мужчину приговорили к пожизненному заключению за изнасилование 78-летней женщины в штате Массачусетс. Никто даже не сомневался в его виновности, ведь ранее Перро уже обвиняли в кражах со взломом.
Никого не смутил тот факт, что потерпевшая не опознала насильника и заявила, что Перро на него совсем не похож. Полицейские заявили о неспособности женщины давать верные показания и сослались на её возраст. На свою беду Перро письменно признался в преступлении, хотя юрист твёрдо стоял на том, что его подзащитный был в состоянии наркотического опьянения, так что он не осознавал, что творит. В 1992 году суд снова признал Перро виновным.
Полицейские забыли об этом деле, а вот коллегия адвокатов просто так оставлять его не желала. Целых 30 лет они собирали данные, чтобы доказать ошибку экспертов-криминалистов – их борьба за справедливость оказалась успешной.
Впрочем, у судьбы были другие планы по поводу Перро. В январе 2019 года его вновь арестовали, когда прохожий нашёл мужчину в бессознательном состоянии, а рядом с ним лежала неизвестная женщина. Полицейские даже пытались привести Перро в сознание, только вот он сразу же набросился на защитников правопорядка, но его быстро «успокоили» полицейской дубинкой.
Женщина призналась, что Перро поделился с ней наркотиками, а потом изнасиловал её, когда та не была в состоянии сопротивляться. Свою вину преступник признавать не стал, но суд города Лоуренс и без этого признал Перро виновным. Теперь этим делом займётся Верховный суд округа, хотя сам преступник даже успел пожаловаться на неправомерный арест.
Неужели и вправду убежать от своей судьбы не получится? А может Перро был так зол на несправедливое наказание, что решил отыграться и сделать его «справедливым»? Вопросов здесь гораздо больше, чем ответов, хотя всё это не исключает факта страшного преступления, совершенного по отношению к пожилому человеку.
Случаи насилия над пожилыми, к сожалению, происходят по всему миру. Недавно 24-летний житель Бруклина изнасиловал старушку, которая знала его долгие годы. Он рос на глазах женщины, но уже в старшем возрасте решился на такой гнусный поступок.
Подобные ужасы происходят и в нашей стране. В апреле мы писали о страшном происшествии в Кургане: 43-летний местный житель изнасиловал собственную мать, а потом задушил её. Расследование по этому делу всё ещё ведётся.
В Курской области следователи изучают другое преступление, жертвой которого стала 74-летняя женщина. Молодой человек выпивал дома у знакомого, но прямо во время застолья он решил избить и изнасиловать пожилую мать своего товарища. Полиция в итоге задержала преступника, а женщину доставили в больницу. К сожалению, спустя несколько дней она скончалась от полученных травм.
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