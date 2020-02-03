Сыну Джона Леннона вырезали раковую опухоль

Рак — такой диагноз поставили старшему сыну покойного лидера группы «The Beatles» Джона Леннона Джулиану. Опухоль начала расти на голове 56-летнего мужчины, и в какой-то момент новообразование пришлось удалять оперативным путем.

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- Там всегда была родинка, рядом с родимым пятном, но она стала выглядеть и ощущаться по-другому, — рассказал журналистам Джон Чарльз Джулиан Леннон.



Он признался, что биопсия показала, что опухоль злокачественная, поэтому пришлось прибегнуть к срочной операции.

По инф. rosbalt.ru

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