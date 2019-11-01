Синоптики поделились видами на ноябрь в России

Погода ноября на территории России будет по температуре нормальной или чуть выше нормы. В первую очередь это касается Дальнего Востока, рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что долгосрочный прогноз на месяц не позволяет предсказать величину температурных аномалий.

По его словам, ноябрь на Дальнем Востоке будет «жарким», хотя это, конечно, ирония — температуры будут отрицательные. «А в Якутии еще и какие отрицательные», — добавил он. Однако по сравнению с нормой аномалии будут положительными.

На азиатской территории весь ноябрь ожидается «выше нормы повсеместно», подчеркнул Вильфанд. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Чукотке и Камчатке, в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае. В европейской части страны и в Западной Сибири температура будет в пределах нормы, но на положительном фоне.

Норма на отрицательном форе ожидается на Северо-Западе — в Архангельской области, в Коми.

Осадки весь ноябрь будут близки к обычным значениям. Недостатка в них не будет, избыток прогнозируется на юге Красноярского края, в Хакасии, на юге Якутии, в Кемеровской и Амурской областях.

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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