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Синоптики поделились видами на ноябрь в России
По инф. rosbalt.ru   
01 Ноября 2019 г.
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Погода ноября на территории России будет по температуре нормальной или чуть выше нормы. В первую очередь это касается Дальнего Востока, рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что долгосрочный прогноз на месяц не позволяет предсказать величину температурных аномалий.

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в России

По его словам, ноябрь на Дальнем Востоке будет «жарким», хотя это, конечно, ирония — температуры будут отрицательные. «А в Якутии еще и какие отрицательные», — добавил он. Однако по сравнению с нормой аномалии будут положительными.

На азиатской территории весь ноябрь ожидается «выше нормы повсеместно», подчеркнул Вильфанд. Самые заметные температурные аномалии ожидаются на Чукотке и Камчатке, в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае. В европейской части страны и в Западной Сибири температура будет в пределах нормы, но на положительном фоне.

Норма на отрицательном форе ожидается на Северо-Западе — в Архангельской области, в Коми.

Осадки весь ноябрь будут близки к обычным значениям. Недостатка в них не будет, избыток прогнозируется на юге Красноярского края, в Хакасии, на юге Якутии, в Кемеровской и Амурской областях.

По инф. rosbalt.ru

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