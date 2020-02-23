Синоптики говорят о вероятности холодного лета-2020

В 1926 году русский географ и писатель Владимир Обручев опубликовал научно-фантастический роман «Земля Санникова». А уже в 1929 году советский ученый Петр Драверт хотел снарядить экспедицию для поиска «диких людей», затерявшегося в тундре племени каменного века, которое якуты и эвенки называли «чучуна» или «мюлен».
Власть в России и СССР редко переходила от правителя к правителю без эксцессов. С вершин русские «вожди» обычно уходили либо в опалу, либо в могилу. Похоже, в новейшей истории Путин первый, кому держава досталась без боя. Одному из таких дворцовых переворотов, определившему ход русской истории почти на четверть века, посвящена книга журналиста и историка Леонида Млечина «Как Брежнев сменил Хрущёва...».
Задокументированная история страны, рассказанная через интересные дома культурной столицы России и их обитателей. Так можно сказать о книге Юлии Галкиной и Максима Косьмина «Истории домов Петербурга, рассказанные их жителями». Ниже предлагается ознакомиться с фрагментом очерка о доходном доме Англареса.
Людей всегда восхищали герои былин и мифов, которые в одиночку одолевают несметные вражеские орды или осмеливаются бросить вызов огнедышащим змеям, циклопам, титанам и даже богам. Что и говорить: во все времена уважалась сила. Только бывает и так, ничего не нужно выдумывать: богатыри порой оказываются среди нас.
Жил в одной деревне крестьянин Михайло. И был Михайло человеком критичным, справедливым и принципиальным. Если кто запятнал свою репутацию, то он всегда поднимал это на вид и открыто протестовал. Любил Михайло правду, видел всех насквозь и считал своим долгом вскрывать тайные тёмные мысли односельчан.
«Пусть земля будет пухом», «Царствие небесное», «Покойся с миром», «Вечная память», «Мир праху твоему» — эти фразы-клише часто звучат во время похорон и на поминках. И мало кто знает, что не всякое их употребление является правильным.
"Когда Pepsi-Cola стремилась попасть на советский рынок, рубль был неконвертируемым. Так концерн по производству лимонада в одночасье превратился в военную силу с 17 подлодками - а курьезная сделка вскоре стала кошмаром", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Изучением чукотского быта несколько веков занимались исключительно мужчины. Это было вызвано труднодоступностью мест расселения чукч, суровым климатом Чукотки и сложностью их ежедневной жизни — там, где чукчи умудряются процветать, представители других народов просто мрут от голода. Поэтому большая часть сведений об этом народе была получена мужчинами — путешественниками и этнографами, и изложена с точки зрения мужчин. Но история отечественной науки знает исключительный случай, когда в Амгуэмской тундре Чукотки в семье чукчи Тымнэнэнтына три года прожила советский этнограф-северовед Варвара Григорьевна Кузнецова. Эта отважная женщина оказалась полностью включена в чукотский быт и на собственном опыте познала нелегкую долю женщины в тундре.
Еремей Иудович Парнов не зря носит неофициальное звание «советского Дэна Брауна». Именно он стал родоначальником такого жанра, как «интеллектуальный детектив». Кроме того, писатель прославился и своими предсказаниями, которые удивительным образом сбылись.
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