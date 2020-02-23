Синоптики говорят о вероятности холодного лета-2020

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев спрогнозировал, каким будет лето после аномально теплой зимы.

По его словам, высока вероятность холодного лета, так как природа будет выравнивать температурный фон.

В лучшем случае, ожидать следует средних температур, но никак не аномально высоких.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — цитирует Киселева РИА Новости.

Что же касается осадков, то и здесь лето может «отыграться» — ответить обильными дождями на отстутствие снега зимой.

По инф. rosbalt.ru

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