Шойгу: у западных рубежей страны тучи ходят хмуро

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку у западных рубежей России как напряженную. Поэтому Россия «реализует комплекс мер» по их укреплению. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны. Насколько оправданы эти опасения? Конечно, историческая память подсказывает нам необходимость оборонять границы...
Шойгу считает, что ситуация «характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией».
Для нейтрализации возникающих угроз Москва в текущем году проведет более 20 учений в Западном военном округе. Они затронут войска ПВО, материально-техническое обеспечение, а также береговые подразделения. 13-19 сентября пройдут российско-белорусские учения «Щит Союза – 2019», в которых примут участие до 12 тыс. военных и 950 единиц боевой техники.
Помимо этого, Западный военный округ получит более 1,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники. Также войска продолжат комплектовать контрактниками, которых в 2019 году отобрано уже более 9 тыс. человек.
Министр подчеркнул, что эти мероприятия носят исключительно оборонительный характер.
Напомним, в июне Шойгу также высказался по поводу обстановки у рубежей России. Тогда он назвал ситуацию у границ с СНГ «крайне напряженной».
Между тем президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Россия будет заниматься разработкой ракет средней и меньшей дальности, однако не будет их размещать, пока этого не сделают США.
Путин заявил, что РФ пока не услышала ответной реакции ни от США, ни от европейских партнеров. Он напомнил об испытаниях ракеты Tomahawk морского базирования, приспособленной для пусков с земли. Путин добавил, что пуски этих ракет могут быть осуществлены с установок, уже расположенных в Румынии и которые в ближайшее время должны появиться в Польше.
Президент РФ не уверен, что американская сторона проинформирует даже европейских партнеров о том, какое программное обеспечение у них в этих системах находится. А для России, добавил он, это означает возникновение новых угроз, на которые Москва соответствующим образом должна реагировать.
Ранее Россия и Китай, опасаясь того, что Пентагон будет развертывать ракеты наземного базирования, испытания которых были запрещены 30 лет, потребовали созвать Совет безопасности ООН.
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