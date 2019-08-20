Любопытно: американское издание оценивает плюсы и минусы ВМФ России

Американский журнал The National Interest опубликовал статью с оценкой состояния российского флота и перспектив его развития.

Согласно материалу, ВМФ быстро развиваются и меняют свой облик, делая упор на малые корабли с большой огневой мощью.

Крупные корабли выводятся из обращения, однако растет число малых судов и возможности их модернизации, а также сосредоточенность РФ на региональных водах. Отмечается, что это «вписывается в политику РФ по дестабилизации» соседних регионов в морском пространстве.

Эксперты NI проанализировали испытания модифицированного ракетного корвета 14 августа текущего года, а также парады в честь Дня Военно-морского флота в конце июля.

Сейчас флот России имеет менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров и 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн.

При этом подчеркивается и ряд проблем, таких как устаревшие верфи, которые утрачивают возможности производить большие корабли. Таким образом, ВМФ РФ рискуют стать «региональными».

Издание называет американский флот полной противоположностью российскому, так как он отдает предпочтение крупным кораблям и возможности действовать на больших расстояниях.

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Граждане России традиционно и небезосновательно гордятся своими армией и флотом. Так что взгляд со стороны может никого не покоробить (тем более, что он представляется вполне взвешенным). Другое дело, что находясь под магией патриотических чувств, не нужно забывать о том, что поддержание в достойном виде вооруженных сил - это значительное бремя для экономики любой страны. Россия, избрав свой путь "возвращения в круг великих держав" - так или иначе вынуждена участвовать в нескончаемой гонке вооружений. А чтобы победить в ней (или держать паритет с предполагаемым противником) нужна мощная и развивающаяся экономика. Не умаляя заслуг и значения ВМФ - впору задаваться вопросом: а хватит ли денег у государства (так, чтобы не лезти в карман трудящимся за новыми налогами)?

По инф. rosbalt.ru

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