Шокирующие подробности о пожаре кемеровской "Зимней вишне" всплывают на суде

Одна из пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» заявила в суде, что охранники заперли посетителей одного из магазинов, сообщает «Интерфакс».

Девочка дала следующие показания: «Мы спросили у охранников, что происходит, они сказали, что не знают. Кто-то крикнул, что начался пожар. Охранники заперли двери главного и запасного входов, нас не выпускали из магазина, больше они ничего не делали».

Лишь позднее охранники открыли центральный вход для посетителей, но эвакуацией никто не руководил, работников торгового центра видно не было, рассказала пострадавшая.

Еще один несовершеннолетний потерпевший, находившийся во время пожара в кинозале — именно там позднее нашли больше всего погибших — рассказал, что звуковая сигнализация не сработала, свет в зале не включили: «Забегает персонал и говорит, что возгорание и надо эвакуироваться» (цитата по ТАСС).

Напомним, жертвами пожара в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года стали 60 человек, включая 37 несовершеннолетних. Под суд попали экс-гендиректор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ