Кемерово: обвиняется "Зимняя вишня". Дело пошло в суд

Уголовное дело по факту пожара в «Зимней вишне» в Кемерово направлено в суд. Напомним, что в результате пожара, потрясшего всю страну, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Сейчас обвинения в этом предъявлены конкретным людям.

Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по этому делу. Его передали Заводский районный суд Кемерово.

К уголовной ответственности привлечены директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, технический директор этого ОАО Георгий Соболев, директор «Зимней вишни» Надежда Судденок. Они проходят по ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Также обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ предъявлено двум сотрудникам ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину. Охранник ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Сергей Антюшин обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ, начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра произошел пожар в результате замыкания электропроводки. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 147 человек. Уничтожено и повреждено имущество 140 физических и 100 юридических лиц на сумму более 293 млн рублей. Потерпевшие обратились с исками на общую сумму 2,9 млрд рублей.

По инф. rosbalt.ru

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