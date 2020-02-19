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«Шахтёрская» пенсия Эдиты Пьехи оказалась весьма приличной
По инф. rosbalt.ru   
19 Февраля 2020 г.
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Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась журналистам, что получает сразу две пенсии. По словам певицы, ей выдают «шахтёрские» и «артистические» выплаты.

«Шахтёрская» пенсия Эдиты Пьехи оказалась весьма приличной


— В свое время Аман Тулеев (бывший губернатор Кемеровской области) присвоил мне титул «Почётный шахтёр», — вспомнила артистка.

В общей сложности доход от пенсии у 82-летней Эдиты Станиславовны составляет около 45 тысяч ежемесячно.

По инф. rosbalt.ru

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