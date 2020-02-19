«Шахтёрская» пенсия Эдиты Пьехи оказалась весьма приличной

Имя человека священно. В нём зашифрована информация о характере и внутреннем потенциале. Эти качества формируют судьбу. К примеру, имя Михаил (в переводе с древнееврейского «равный Богу») первым носил архистратиг, предводитель небесного воинства. Неслучайно обладатель этого имени является человеком огромной внутренней силы, с твёрдым и ясным представлением о справедливости. Воином является и Николай – это имя в переводе с греческого означает победитель. Русское имя Светлана открывает душу позитивной, светлой, сильной, умеющей ценить добро женщины с поистине царским характером.