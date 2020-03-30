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Сезон лесных пожаров открыт. Дымом окутан восток России

По инф. rosbalt.ru   
30 Марта 2020 г.
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Площадь лесных пожаров в России уже превысила 1,5 тыс. гектаров. Особенно сильно лес горит лес в Забайкалье, Еврейской АО и Хабаровском крае.

Сезон лесных пожаров открыт. Дымом окутан восток России

Как сообщает Авиалесоохрана, за выходные удалось ликвидировать 101 лесной пожар на площади в 989,73 гектара. Лесные пожары ликвидированы в ряде областей, в том числе в Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Псковской, а также в Дагестане и на Дальнем Востоке.

Сейчас тушат 13 лесных пожаров в Забайкалье, Еврейской АО, Хабаровском крае. Площадь пожаров 1 тыс. 542 гектара.

  • Особенно сильно лес горит в Забайкалье

Напомним, ранее специалисты предупреждали, что в этом году из-за аномальной зимы сезон лесных пожаров в России начнется раньше, чем обычно. В прогнозе «Авиалесоохраны» рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном.

Как показывает практика, множество пожаров, случавшихся в лесах, имеют, к сожалению, человеческий след (жители Земли, опомнитесь!). Но и климат тоже проблемы подбрасывает: испепеляющая жара, сухие грозы – лесам очень сложно выстоять под таким мощным «наступлением» с разных сторон.

И ситуация сложная не только с частотой и объемом пожаров на зеленых территориях. Воздух, к примеру, тоже оставляет желать лучшего. Мусор копится, да с такими последствиями, что угроза есть безопасности полетов.

Сможем ли в этом году сделать так, чтобы леса горело меньше? Как знать, поживем-увидим, но очень бы хотелось, конечно...

По инф. rosbalt.ru

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