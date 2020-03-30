Сезон лесных пожаров открыт. Дымом окутан восток России

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Площадь лесных пожаров в России уже превысила 1,5 тыс. гектаров. Особенно сильно лес горит лес в Забайкалье, Еврейской АО и Хабаровском крае.
Как сообщает Авиалесоохрана, за выходные удалось ликвидировать 101 лесной пожар на площади в 989,73 гектара. Лесные пожары ликвидированы в ряде областей, в том числе в Брянской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Псковской, а также в Дагестане и на Дальнем Востоке.
Сейчас тушат 13 лесных пожаров в Забайкалье, Еврейской АО, Хабаровском крае. Площадь пожаров 1 тыс. 542 гектара.
Особенно сильно лес горит в Забайкалье
Напомним, ранее специалисты предупреждали, что в этом году из-за аномальной зимы сезон лесных пожаров в России начнется раньше, чем обычно. В прогнозе «Авиалесоохраны» рисков возникновения лесных пожаров в РФ на апрель-май 2020 года сообщалось, что уровень опасности возникновения лесных пожаров может этой весной превысить средние многолетние значения в семи федеральных округах, в том числе в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Центральном и Южном.
Как показывает практика, множество пожаров, случавшихся в лесах, имеют, к сожалению, человеческий след (жители Земли, опомнитесь!). Но и климат тоже проблемы подбрасывает: испепеляющая жара, сухие грозы – лесам очень сложно выстоять под таким мощным «наступлением» с разных сторон.
И ситуация сложная не только с частотой и объемом пожаров на зеленых территориях. Воздух, к примеру, тоже оставляет желать лучшего. Мусор копится, да с такими последствиями, что угроза есть безопасности полетов.
Сможем ли в этом году сделать так, чтобы леса горело меньше? Как знать, поживем-увидим, но очень бы хотелось, конечно...
В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.
Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)
Германия открывает для специалистов из России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми, список лекарств, которые могут быть применены для лечения у взрослых, был расширен.
Академик и член президиума Российской академии образования (РАО), доктор филологических наук, профессор, президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, а также член Российской академии естественных наук и Академии словесности Виталий Костомаров скончался на 91-м году жизни.
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