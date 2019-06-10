Семиэтажка в Лондоне вспыхнула как спичка

Семиэтажный жилой дом загорелся в воскресенье в Лондоне. Отравление дымом получили два человека, также огонь повредил около 30 квартир.

Возгорание произошло в доме в районе Баркинг на востоке британской столицы.

#Barking

BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London.



London Fire Brigade say they have around 70 firefighters at the scene.



Video: @MarceVercellesi pic.twitter.com/cC0BYN6gGt — London 999 Feed (@999London) 9 июня 2019 г.

С огнем боролись более 100 пожарных, сообщают местные спасательные службы.

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По инф. rosbalt.ru

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