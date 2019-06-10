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Семиэтажка в Лондоне вспыхнула как спичка

По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2019 г.
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Семиэтажный жилой дом загорелся в воскресенье в Лондоне. Отравление дымом получили два человека, также огонь повредил около 30 квартир.

Семиэтиажка в Лондоне вспыхнула как спичка

Возгорание произошло в доме в районе Баркинг на востоке британской столицы.

С огнем боролись более 100 пожарных, сообщают местные спасательные службы.

По инф. rosbalt.ru

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