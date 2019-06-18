ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Саратов: пожилой театральный худрук тяжело травмирован на рабочем месте
По инф. rosbalt.ru   
18 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Художественный руководитель Театра юного зрителя в Саратове Юрий Ошеров получил тяжелые травмы, упав в оркестровую яму.

Художественный руководитель Театра юного зрителя в Саратове Юрий Ошеров получил тяжелые травмы, упав в оркестровую яму.

Как сообщает «Саратов 24», 76-летний худрук оступился и упал в оркестровую яму. Самостоятельно выбраться пострадавший не смог. Работники областной службы спасения с помощью веревок и спецснаряжения достали мужчину и передали медикам.

По словам источника издания в больнице, у пострадавшего переломы ребер, сильный ушиб головы. Его состояние оценивается, как тяжелое.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 