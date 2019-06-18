Саратов: пожилой театральный худрук тяжело травмирован на рабочем месте

Художественный руководитель Театра юного зрителя в Саратове Юрий Ошеров получил тяжелые травмы, упав в оркестровую яму.

Как сообщает «Саратов 24», 76-летний худрук оступился и упал в оркестровую яму. Самостоятельно выбраться пострадавший не смог. Работники областной службы спасения с помощью веревок и спецснаряжения достали мужчину и передали медикам.

По словам источника издания в больнице, у пострадавшего переломы ребер, сильный ушиб головы. Его состояние оценивается, как тяжелое.

По инф. rosbalt.ru

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