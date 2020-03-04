С сердцем плохо когда угодно стать может, и даже на борту самолета!

Сердечный приступ у пассажира стал причиной экстренной посадки самолета в Казани. Самолет «Уральских авиалиний» летел из Челябинска в Москву.

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Внезапно одному из пассажиров стало плохо. На борту был врач, которая спасла жизнь пассажиру, оказав ему помощь.

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Командир принял решение посадить борт в Казани. В аэропорту борт встретила «скорая». 60-летний мужчина был доставлен в больницу с сердечным приступом. О его состоянии пока данных нет.

По инф. rosbalt.ru

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