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С сердцем плохо когда угодно стать может, и даже на борту самолета!
|По инф. rosbalt.ru
|04 Марта 2020 г.
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Сердечный приступ у пассажира стал причиной экстренной посадки самолета в Казани. Самолет «Уральских авиалиний» летел из Челябинска в Москву.
Внезапно одному из пассажиров стало плохо. На борту был врач, которая спасла жизнь пассажиру, оказав ему помощь.
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Командир принял решение посадить борт в Казани. В аэропорту борт встретила «скорая». 60-летний мужчина был доставлен в больницу с сердечным приступом. О его состоянии пока данных нет.
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