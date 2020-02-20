Что сердце успокоит? Медики разобрались и объяснили

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа, пишет "РГ".
Дневной сон пару раз в неделю защищает сердце от инфаркта
Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
В исследовании приняли участие более 3400 добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет. За состоянием здоровья участников эксперимента наблюдали в течение пяти лет. В частности, особое внимание специалисты обращали на связь между частотой и средней продолжительностью дневного сна и риском развития сердечных недугов.
Результаты работы показали, что ежедневный дневной сон увеличивает риск сердечного приступа. У любителей вздремнуть он оказался выше, чем у тех, кто спал только по ночам.
А вот у спавших днем два раза в неделю риск сердечного приступа снижался почти вдвое. Причем продолжительность сна не имела решающего значения, отметили эксперты.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Рак груди – одна из самых распространенных и опасных болезней. Каждый год она уносит много тысяч жизней. Хотя изучен этот тип онкологии больше других, да и на ранних стадиях его вылечить проще, в России от него смертность очень высока, одержать победу над болезнью удается лишь половине заболевших женщин.
Банная культура в России и Финляндии исторически довольно схожа внешне, но существенно разнится в мелочах. Очень часто привычки из русской бани пытаются реализовать в сауне. Это не только выглядит глупо, даже по-дикарски, но и может нанести реальный вред здоровью.
"РГ" сообщает: эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предостерегли от применения распространяющихся в социальных сетях способах, якобы защищающих от заражения новым коронавирусом COVID-19.
Всего три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить около 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, считает директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.
Способность организма поддерживать температуру тела в определённых границах называется терморегуляцией. Этот процесс представляет собой один из аспектов гомеостаза – состояния равновесия между внутренней средой организма и его внешним окружением. Система теплорегуляции настроена на то, чтобы увеличивать теплообразование при снижении температуры тела и, наоборот, уменьшать его при повышении температуры тела.
Ученые научного центра здравоохранения Университета Техаса в Хьюстоне, работая над восстановлением мозга после инсульта, обнаружили причину последствий появления тромбов — дисфункция так называемых Х-рецепторов.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.