Что сердце успокоит? Медики разобрались и объяснили

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа, пишет "РГ" .

Дневной сон пару раз в неделю защищает сердце от инфаркта

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

В исследовании приняли участие более 3400 добровольцев в возрасте от 35 до 75 лет. За состоянием здоровья участников эксперимента наблюдали в течение пяти лет. В частности, особое внимание специалисты обращали на связь между частотой и средней продолжительностью дневного сна и риском развития сердечных недугов.

Результаты работы показали, что ежедневный дневной сон увеличивает риск сердечного приступа. У любителей вздремнуть он оказался выше, чем у тех, кто спал только по ночам.

А вот у спавших днем два раза в неделю риск сердечного приступа снижался почти вдвое. Причем продолжительность сна не имела решающего значения, отметили эксперты.

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