С прилавков Владивостока исчезли огурцы и помидоры из КНР

После закрытия границы с Китаем из-за коронавируса с прилавков магазинов во Владивостоке исчезли овощи, в том числе помидоры и огурцы. При этом оставшаяся овощная продукция значительно выросла в цене.

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Например, цены на огурцы и помидоры подскочили до 550 и 600 рублей за килограмм, хотя ранее китайские томаты в магазинах стоили 100-160 рублей за кило, уточняет СМИ.

По данным портала, пока острого дефицита на прилавках в торговых сетях не наблюдается. В свою очередь о доступности продукции в тепличных хозяйствах и возможных мерах к недобросовестным поставщикам заявляют представители профильных ведомств.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря. Возбудителем заболевания оказался коронавирус нового типа. ВОЗ назвала заболевание чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число зараженных вирусом достигло 17205 человек, скончался 361.

Дополнение: поздно вечером 3 февраля стало известно, что в Приморье во избежание дефицита овощей начали пропускать грузовые автомобили из Китая, которые скопились у границы. Десятки фур ждали разрешения на въезд в течение суток. В Минпромторге региона заверили, что коронавирус на коробке живет всего несколько минут, поэтому поэтому запрет на импорт овощей и фруктов нецелесообразен.

По инф. rosbalt.ru

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