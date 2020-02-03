Современная чума: коронавирусом заразились уже больше 14 тысяч человек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении китайского коронавируса в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а президент Владимир Путин поручил эвакуировать россиян из Китая самолетами воздушно-космических сил РФ.

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Согласно постановлению Михаила Мишустина, инфекция 2019-nCoV соседствует с такими «бичами человечества» как чума, холера, ВИЧ, туберкулез, сибирская язва и малярия.

Информация о коронавирусе была внесена 16-м пунктом в перечень от 2004 года, который с момента своего создания оставался неизменным и включал 15 заболеваний.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих… дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», — гласит постановление.

По теме: гражданин Китая рассказал о больнице в Забайкальском крае, куда его вместе с двухлетней дочерью поместили с подозрением на коронавирус. По словам мужчины, условия в медучреждении недостаточно хорошие, а результаты анализов долго не выдают. «Из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации», — пожаловался он. Мужчина отметил, что китайские медики «круглосуточно не отходят от пациента», а в Чите под конец рабочей недели многих врачей нет на месте. Он опасается, что, если его ребенку понадобится экстренная помощь, врачи могут не оказать ее своевременно. Между тем, в провинции Гуанчжоу в одной из больниц за пациентами с коронавирусом ухаживают два робота, обладающие искусственным интеллектом. Как пишет Daily Mail, они доставляют людям лекарства и еду, а также собирают постельное белье пациентов и медицинский мусор.

Еще важное: компания РЖД объявила о приостановке движения всех пассажирских поездов в направлении Китая с 3 февраля. В частности, прекращают движение поезда сообщением Пекин — Москва формирования «Китайских железных дорог», Чита — Забайкальск — Пекин, а также беспересадочные вагоны Москва — Пекин. Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце декабря. Далее вирус стал мутировать и стремительно распространяться. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Португалии, Германии, ОАЭ, Италии, России, Швеции. По последним официальным данным, число зараженных коронавирусом нового типа в Китае достигло 17205 человек, скончался 361 человек. Из этого числа в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания, скончались 56 человек за сутки, новых случаев заражения зафиксировано 2103. Первый смертельный случай зарегистрирован на Филиппинах.

Президент Владимир Путин назначил на 3-4 февраля эвакуации россиян из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Для этого будет создана специальная авиационная группировка.

Соответствующее поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу, уточнили в военном ведомстве.

Будет задействовано пять самолетов ВКС РФ, в каждом из них будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии, а также современные средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на заявления ведомства.

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По инф. rosbalt.ru

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