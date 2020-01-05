Роза Сябитова против понижения брачного возраста

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала предложение Минюста понизить возраст вступления в брак. Она негативно отнеслась к данной инициативе и отметила, что «дети не должны рожать детей».

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Сябитова заявила, что предложение «является ерундой». Телеведущая обратила внимание, что в молодых семьях зачастую воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки.



- У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками, - заявила она.



Телеведущая посоветовала сотрудникам ведомства обратить внимание на другие проблемы, касающиеся института семьи.

По инф. argumenti.ru

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