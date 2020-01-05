ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Роза Сябитова против понижения брачного возраста
По инф. argumenti.ru   
05 Января 2020 г.
Изменить размер шрифта

Телеведущая Роза Сябитова прокомментировала предложение Минюста понизить возраст вступления в брак. Она негативно отнеслась к данной инициативе и отметила, что «дети не должны рожать детей».

Роза Сябитова против понижения брачного возраста


Сябитова заявила, что предложение «является ерундой». Телеведущая обратила внимание, что в молодых семьях зачастую воспитанием детей занимаются бабушки и дедушки.

- У нас и так есть проблема в преемственности поколений: многие женщины, например, не хотят в молодом возрасте быть бабушками, - заявила она.

Телеведущая посоветовала сотрудникам ведомства обратить внимание на другие проблемы, касающиеся института семьи.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 