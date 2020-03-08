Российскую армию, оказывается, украшают десятки тысяч женщин

В российской армии служат более 41 тыс. женщин, в том числе 4 тыс. — офицеры, включая 44 полковника. В 2019 году женщины-военнослужащие получили 24 боевые награды. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По словам Шойгу, армию России «уже не представить без прекрасной половины человечества». Также постоянно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. Так, в прошлом году конкурс был 27 человек на место, что «значительно выше, чем у юношей», подчеркнул Шойгу. Сейчас в военных учебных заведениях обучается почти 1 тыс. 150 курсанток.

Глава Минобороны особо отметил, что более 30 тыс. женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около 7 тыс. имеют воинские звания прапорщиков и мичманов.

Кроме того, почти 1 тыс. 460 женщин являются федеральными государственными гражданскими служащими, еще 272 тыс. работают в воинских частях и организациях Вооруженных сил. Ведомственными наградами отмечены почти восемь тысяч женщин.

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По инф. rosbalt.ru

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