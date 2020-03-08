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Российскую армию, оказывается, украшают десятки тысяч женщин

По инф. rosbalt.ru   
08 Марта 2020 г.
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В российской армии служат более 41 тыс. женщин, в том числе 4 тыс. — офицеры, включая 44 полковника. В 2019 году женщины-военнослужащие получили 24 боевые награды. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Сколько женщин в российской армии? Несметное количество, оказывается!

По словам Шойгу, армию России «уже не представить без прекрасной половины человечества». Также постоянно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. Так, в прошлом году конкурс был 27 человек на место, что «значительно выше, чем у юношей», подчеркнул Шойгу. Сейчас в военных учебных заведениях обучается почти 1 тыс. 150 курсанток.

Глава Минобороны особо отметил, что более 30 тыс. женщин проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, около 7 тыс. имеют воинские звания прапорщиков и мичманов.

Кроме того, почти 1 тыс. 460 женщин являются федеральными государственными гражданскими служащими, еще 272 тыс. работают в воинских частях и организациях Вооруженных сил. Ведомственными наградами отмечены почти восемь тысяч женщин.

По инф. rosbalt.ru

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