Роскосмос: «Уберечь надежную технику от ненадежных людей»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин полагает, что причиной многих аварий ракетно-космической техники являются человеческие ошибки, а сама техника надежная. Об этом он заявил, рассказывая об аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре 2018 года.

Рогозин подчеркнул, что перед госкорпорацией стоит вопрос повышения квалификации кадров, и в частности, вопрос, как «уберечь надежную технику от ненадежных людей».

Напомним, что 11 октября 2018 года произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Тогда ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавты — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг — эвакуировались и не пострадали.

Между тем ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявлял, что в госкорпорации «Роскосмос» обнаружены «миллиардные хищения». Он уточнил, что следователи «работают по Роскосмосу уже пять лет», и что конца работе — не видно. Бастрыкин добавил, что схема воровства очень проста: сначала за границу переправляют деньги, потом — семью фигуранта, а следом уезжает и сам фигурант.

Между тем, напомним, в самом «Роскосмосе» всё тоже не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Космическое ведомство испытывает кадровый голод, электронный документооборот всё еще толком не налажен, а зарплаты специалистов несопоставимы с теми, что инженеры НАСА получают в США.

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К примеру, «инженер космических аппаратов» в «Научно-производственном объединении Лавочкина» может рассчитывать на заработок до 57 тысяч рублей, а это ниже средней зарплаты в Москве. В регионах проблем ещё больше, ведь сотрудник какого-нибудь «Центра Хруничева» зарабатывает до 24 тысяч рублей.

Для сравнения: средняя заработная плата в НАСА в 2017 году приблизилась к 135 тысячам долларов в год, а в месяц, если переводить на нашу валюту, это число составит 725 тысяч рублей.

По инф. rosbalt.ru

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