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Робот Федор благополучно прибыл на МКС
По инф. rosbalt.ru   
27 Августа 2019 г.
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Космический корабль «Союз МС-14», на борту которого находится первый российский человекоподобный робот Федор, со второй попытки успешно пристыковался к МКС, передает РИА «Новости».

Робот Федор благополучно прибыл на МКС

Стыковка была выполнена за несколько минут до расчетного времени. В это время МКС находилась над Китаем.

Теперь потребуется несколько часов на выравнивание давления между кораблем и станцией и проверку герметичности соединения. Затем экипаж станции откроет люк в корабль.

Федор останется на МКС до 6 сентября, а 7 сентября вернется на Землю.

По инф. rosbalt.ru

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