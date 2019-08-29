Разборки в садоводстве: убит председатель. Оружие — обрез. Убийца — пенсионер...

Трагедия разыгралась в одном из садоводческих товариществ (СНТ) Челябинска – пенсионер выстрелил из обреза в председателя. Причиной стал длительный конфликт из-за передела власти.

Журналисты 74.ru узнали, что разногласиям в садоводческом товариществе «Меридиан» на озере Смолино уже не первый год. Садовод Иван Дегтярев сделал пристрой к своему дому. Но строение находилось на общей территории товарищества. По инициативе руководителя СНТ Николая Ярового пристрой не так давно снесли. У садовода сдали нервы, он взял гладкоствольный обрез и в упор выстрелил в Ярового.

Первыми на место прибыли сотрудники охранного предприятия «Витязь». Стрелок скрыться не пытался – он отправился на свой участок и встретил полицию с обрезом в руках. Переговоры с ним шли около часа, после чего пенсионер сдался.

Информацию о стрельбе подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области, но прокомментировали ее лаконично: стрелял 67-летний пенсионер, его доставили в отдел полиции для разбирательств. Оружие изъяли и отправили на баллистическую экспертизу, полиция еще работает на месте.

Вот так из обычной, казалось бы, бытовой ситуации вызревают незаметные поначалу драмы и трагедии. Затяжной конфликт унес в итоге жизнь человека. Но, наверное, можно было найти и другие способы урегулировать ситуацию. А так, бесконтрольные эмоции превращают людей просто в зверей. Сайт «Мои года» часто пишет о людских конфликтах, участниками которых становятся не только чужие, но и родные, что страшнее вдвойне:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ