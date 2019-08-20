Подростку, зарубившему топором маму с бабушкой, дали девять лет колонии...

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор 17-летнему убийце, который 31 января топором зарубил бабушку и мать. (При этом мальчуган признался, что осознавал, что делает... жутко? Очень даже! - прим. МГ.)

Как сообщает СК РФ, молодой человек был признан виновным и приговорен к девяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор оказался мягче потенциально возможного, так как в момент преступления убийца был несовершеннолетним, а также сделал явку с повинной и способствовал раскрытию преступлений.

В ходе следствия и экспертизы не подтвердилась версия омбудсмена о том, что преступник страдал психическим расстройством и находился под воздействием химических препаратов.

Сам молодой человек признал, что совершил преступление из-за семейного конфликта и осознавал то, что делает.

Незадолго до трагедии он также избил и обокрал девушку на железнодорожной станции Инкерман (дело завели по статьям УК РФ «Кража» и «Грабеж»). В тот же день он проник в гараж к своему дяде, похитил сварочный аппарат, шлифовальную машинку и мойку высокого давления.

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Ещё один такой случай произошел на днях в Ульяновске. 16-летний подросток убил свою маму, маленьких брата и сестру, а также бабушку и дедушку. Он зарубил их топором, а потом покончил с собой. Полицейские обнаружили на месте записку, в которой говорится, что мальчик решился на убийство, чтобы после своей смерти «забрать с собой» родственников. Такие вот трагедии порой нет нет, да случаются... Почему так происходит? Да просто нездоровая атмосфера в семьях находит ужасное преломление в хрупкой подростковой психике... А в семьях ваших родных-знакомых - все спокойно-ровно?

По инф. rosbalt.ru

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