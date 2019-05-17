Расслабилась на отдыхе: бабуля набросилась с кулаками на стюарда по пути в Крым

В самолете, следовавшем рейсом «Москва — Симферополь» пьяная пенсионерка подралась с бортпроводником. Расслабившейся на отдыхе дебоширкой оказалась уроженка Владимирской области.

По ее словам, женщина 1954 года рождения устроила скандал на борту из-за отказа пристегнуться при посадке воздушного судна, во время полета она также вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа, а также пыталась применить физическую силу при общении с бортпроводником. Женщина, по словам очевидцев, находилась в нетрезвом состоянии. После приземления самолета к лайнеру вызвали наряд полиции. Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебоширкой оказалась уроженка Владимирской области. Ее направили на медосвидетельствование.

В этом году с неадекватным поведением со стороны пассажиров столкнулись и в китайском городе Юнчжоу. 80-летний пенсионер избил тростью водительницу автобуса за то, что та попросила его показать свой билет.

Пассажиры устраивают драки на борту самолётов не так уж и редко, правда в основном с кулаками на стюардов набрасываются нетрезвые мужчины. Дамы обычно ведут себя примерно. Тем не менее, порой происходят инциденты и с участием женщин. Так, несколько лет назад 65-летняя женщина опоздала на рейс из Москвы в Варну. Сначала она потребовала остановить самолёт, а когда поняла, что это невозможно, заявила о бомбе в своей сумке.

По инф. rosbalt.ru

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