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Расслабилась на отдыхе: бабуля набросилась с кулаками на стюарда по пути в Крым

По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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В самолете, следовавшем рейсом «Москва — Симферополь» пьяная пенсионерка подралась с бортпроводником. Расслабившейся на отдыхе дебоширкой оказалась уроженка Владимирской области.

Покажу, где раки зимуют: бабушка набросилась с кулаками на стюарда по пути в Крым

По ее словам, женщина 1954 года рождения устроила скандал на борту из-за отказа пристегнуться при посадке воздушного судна, во время полета она также вела себя агрессивно и не реагировала на замечания экипажа, а также пыталась применить физическую силу при общении с бортпроводником. Женщина, по словам очевидцев, находилась в нетрезвом состоянии. После приземления самолета к лайнеру вызвали наряд полиции. Об инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебоширкой оказалась уроженка Владимирской области. Ее направили на медосвидетельствование.

Пассажиры устраивают драки на борту самолётов не так уж и редко, правда в основном с кулаками на стюардов набрасываются нетрезвые мужчины. Дамы обычно ведут себя примерно. Тем не менее, порой происходят инциденты и с участием женщин. Так, несколько лет назад 65-летняя женщина опоздала на рейс из Москвы в Варну. Сначала она потребовала остановить самолёт, а когда поняла, что это невозможно, заявила о бомбе в своей сумке.

По инф. rosbalt.ru

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