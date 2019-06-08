Путин провозглашает очередную "великую дружбу" с китайской сверхдержавой

Президент РФ Владимир Путин заявил, что такой глубины и широты отношений, как с Китаем, у России нет ни с одной другой страной мира. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Руководитель государства явно посылает сигналы и в Зарубежье, и внутрь страны: на какую из оставшихся на карте мира сверхдержав он хочет ориентироваться, с кем дружить.

«Отношения с Китаем — это не слова, а реальная политика. Вчера мы расстались в 12 часов ночи по Москве. Это признак того, что повестка дня большая. Торговый оборот наших государств растет, и благодаря нашим совместным усилиям его структура постоянно менялась в лучшую сторону», — отметил глава российского государства.

Также он добавил, что, несмотря на то, что энергетика действительно является одной из главных составляющих российско-китайского сотрудничества, эта сфера содержит в себе много технологий, имеющих выходы на другие отрасли.

«Направлений совместной работы очень много: это космос, авиастроение, атомная энергетика и многое другое. Мы действительно стратегические партнеры. Разногласия есть, но совместно мы находим решения», — подчеркнул Путин.

Также он обратил внимание на то, что Москва не противопоставляет отношения с Китаем никаким другим. «Отношения с ЕС упали не по нашей вине. Но здравый смысл берет верх, и торговый оборот постепенно растет», — сказал президент.

На самом деле, в отличие от России, Китай — динамично развивающаяся сверхдержава, успешно соперничающая в мировой экономике с США и Европой (объем экономики выше РФ в шесть раз) и тратящая на вооружения больше бывшего "старшего брата" вчетверо больше. Многим сегодня лестно "дружить с Китаем" - а он и не отказывается, будучи "себе на уме". Китайское руководство - прагматично и терпеливо... Выйдя из коммунистической утопии своим (не лишенным кровавых жертв) путем, КНР развивает нормальную капиталистическую экономику, пользуясь лучшими практиками, наработанными человечеством - но со своей спецификой (в частности, там достаточно жестко ограничена политическая активность граждан - и еще неизвестно, как это может "рвануть" в будущем).



Ну, а в России китайцев традиционно опасаются (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, где их экономическая экспансия особенно ощутима). Все помнят, как после былой "великой дружбы" между товарищами Сталиным и Мао - наступил этап резкого охлаждения, вплоть до вооруженных противостояний.

По инф. rosbalt.ru

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