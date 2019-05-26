30 лет спустя: Съезд упущенных возможностей

В эти дни исполняется тридцать лет со дня открытия исторического Первого Съезда народных депутатов СССР, более-менее свободно избранных в Союзный парламент при горбачевской перестройке и «новом мышлении». С такого расстояния, видимо, можно уже делать какие-то предварительные выводы о том, что же это было и как же так получилось, что очень быстро (спустя всего два года!) распалось мощное ядерное государство — бежали не только из него республики, но и от него — страны «социалистического лагеря». Для этого и собрались в Москве в Доме Союзов накануне годовщины поистине судьбоносного для СССР и всего мира события бывшие депутаты на международный форум.

В ходе выступлений и обмена мнениями оказалось, что, несмотря на прошедшие тридцать лет, накал политических страстей и идеологических пристрастий остался прежним. Форум временами напоминал тот самый зал в Кремлевском дворце съездов, только в миниатюре (в этом году прибыло около ста народных избранников, на историческом Съезде было больше двух тысяч). Депутаты из бывшей группы «Союз», которые выступали тогда за сохранение СССР, и спустя десятилетия завели старую «песню». Для кого-то пассионарная, а для кого-то приснопамятная Сажи Умалатова с тем же надрывом голосила о том же: »…В конце 1980-х годов партийные и советские руководители Коммунистической партии СССР и все председатели исполкомов во главе со своим Генеральным секретарем ЦК КПСС разрушили великую державу. (…) И когда говорят, что СССР развалился, распался, — нет! Никогда в жизни СССР не развалился бы и не распался бы, если бы не предатель Горбачев! Никогда!» Чувство возмущения просто-таки душило Умалатову. От обвинений в адрес Горбачева она перешла к самобичеванию: «Что мы натворили со страной?! И со всем миром?! Эта вина лежит на нас, и история этого нам не простит!»

Разобраться с историей спустя тридцать лет попытался и полковник Виктор Алкснис, тогдашний депутат из Латвии. Его коротенькая «исповедь» меня повергла в шок. «Пятнадцать лет назад, — рассказал он, — нас пригласили в Китай. Принимали на высшем уровне. И вот один из членов политбюро (китайского ЦК компартии) сказал такие слова: «Ваша вина и беда в том, что вы не смогли пройти через свою площадь Тяньаньмэнь. Мы тогда через эту трагедию прошли и посмотрите, чем был Китай в 1989-м и чем стал в 2005-м, и чем был СССР в 1989-м и во что превратилась нынешняя Россия». Напомню. События на площади Тяньаньмэнь 1989 года, также известные как «события 4 июня» в Китае или «бойня на площади Тяньаньмэнь» — серия акций протеста в центре Пекина, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989-го, главными участниками которых были студенты. Протестующие в конечном итоге были разогнаны танками. Погибли по разным данным от 200 до 1000 человек.

Они хотели больших перемен политической системы, больше свободы. Полковник Алкснис, выходит, косвенно согласен с «одним из членов политбюро» компартии Китая — надо было, видимо, и Манежную площадь со ста тысячами митингующих или Лужники с двумястами несогласных так же расстрелять из танков. И тогда бы СССР был бы жив и здоров. Хотя, замечу, попытки своих тяньаньменэй даже Горбачев практиковал — в Грузии, потом в Вильнюсе и далее везде. Сильно это помогло? А уж ГКПЧ с «Лебединым озером» в августе 1991-го — чем не всесоюзная Тяньаньмэнь? В тех советских условиях именно это и стало могильщиком «великого и могучего» СССР. В общем, что китайцу было хорошо (по мнению неизвестного члена политбюро компартии Китая), то для СССР стало смертью. Именно после ГКЧП и разбежались республики — кто куда, лишь бы подальше от Москвы.

Алкснис посетовал на советских граждан, которые, неразумные, дни и ночи напролет смотрели выступления депутатов в прямом эфире и принимали все, что говорилось по ту сторону экрана, за руководство к действию. Хотя «наряду с хорошими звучали и предложения из песни «как молоды мы были и чушь прекрасную несли», хотя мы порой несли не только «чушь прекрасную», но и преступную. (….) И это сыграло свою негативную роль», — уверял бывший депутат. При этом примером «чуши» он назвал почему-то не то, что он сам нес (что было бы логично), а одно из предложений Сахарова.

«Тем людям, которые предлагают собственной стране Тяньаньмэнь, я могу сказать, что мы по-прежнему несем счастливые глупости. Нас тридцать лет ничему не научили», — энергично парировал Алкснису в словесной дуэли бывший депутат из Межрегиональной группы Сергей Цыпляев, ныне декан юридического факультета Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (Северо-Западное отделение). И в сердцах добавил: «Хорошо, что бодливой корове Бог рог не дает». А по все еще болезненному для некоторой части присутствующих вопросу «кто виноват в распаде СССР» напомнил: «К 22 августа 1991 года был подготовлен новый Союзный договор… и девять республик были готовы его подписать, включая ключевую — Украину. Что произошло потом? Это про предателей и любителей Тяньаньмэня. Потом была попытка ГКЧП — ключевая точка, которая сломала возможность существования Советского Союза. Вот предатели, которые разрушили союзный центр этим ГКЧП». Объяснил и про китайское чудо считающим таковым Тяньаньмэнь: «Главные идеи Ден Сяопина с 1978 года: первая — открытая страна, вторая — не вмешиваться во внешнеполитические конфликты, третья заповедь — сменяемость власти».

Борис Мирошин, представлявший на Съезде Орский территориально-избирательный округ в Оренбургской области, тоже попытался отрезвить горячих сторонников теории заговора против СССР: »…Иногда говорят, что СССР развалили Горбачев, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, переводя стрелки на этих деятелей… Распад СССР, а не развал, как говорят, подменяя понятия, произошел не в 1990-е годы. А значительно раньше, благодаря догматизму научного коммунизма, как его понимали престарелые Брежнев, Андропов и Черненко и их подхалимы в ЦК КПСС, призывавшие советский народ вперед, к коммунизму, когда в магазинах были пустые прилавки».

А что касается самых последних дней существования страны, то, как акцентировал Мирошин, «в дни попытки госпереворота (ГКЧП), организованного ЦК КПСС, Верховный Совет не смог собраться на собрание без Лукьянова (председатель ВС), чтобы отстоять конституционную законность. Это сделали Ельцин и Верховный Совет РФ. (…) Союзные органы власти дискредитировали себя в глазах политических элит и общества союзных республик, и распад СССР стал неизбежным». После фактического роспуска Съезда народных депутатов созданный так называемый Госсовет, состоящий из глав республик, «упразднил все союзные министерства и государственные комитеты СССР, не встретив никакого сопротивления реформированного нового Верховного Совета, обладавшего сомнительной легитимностью. Таким образом, СССР прекратил свое существование де-факто. А затем в Беловежской пуще — и де-юре», — заключил он.

Съездом упущенных возможностей назвал первый свободный депутатский форум бывший народный избранник кандидат технических наук вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Кисин, работавший также министром промышленности в первом правительстве новой России. По его мнению, десятилетия назад низкий технологический уровень в СССР также сыграл свою негативную роль в распаде страны. Он отметил, что, однако, «за прошедшие тридцать лет структура экономики не изменилась, экономический кризис в России носит системный характер». Народные депутаты СССР еще десятилетия назад ставили перед правительством вопрос о снижении страны от сырьевой зависимости, однако как тогда, отметил Кисин, так и сейчас базовым сектором экономики России является добыча нефти и газа. Он привел цифры: в 1990 г. глубина переработки нефти в СССР составляла 67%, сейчас в России — 81%, а в ведущих странах мира она доходит до 90-95%. Технический уровень нефтеперерабатывающих заводов (по индексу Нельсона) у нас составляет 4,4 пункта, в Европе — 7,4, в США — 10,8. Весовой выход автобензина из тонны нефти в России 16%, в США 44%. И такое отставание характерно также для других сырьевых отраслей России.

В общем, спустя тридцать лет депутаты все еще пытались доспорить и убедить друг друга — каждый в своей правоте. Позабыв, видимо, что история не имеет сослагательного наклонения. И что все будет так, как должно быть, если даже будет иначе. Кто-то из них обратил внимание на бывшую гостиницу «Москва» (теперь после реконструкции это For Seasons Hotel Moscow), как раз напротив Колонного зала Дома Союзов, в которой жили когда-то депутаты первого Съезда. Там, помимо прочего, сейчас иллюминирует вывеска ресторана под названием «Страна, которой нет». Символично, конечно. Но, как говорится, на нет и суда нет.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ