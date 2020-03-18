Путин поговорил с новым генпрокурором о вырубках леса и правах заключенных

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Президент РФ Владимир Путин 17 марта впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым. Глава государства заявил о том, что нарушений прав осужденных по-прежнему очень много, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым и что правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с незаконными вырубками. Публикуем отрывки выступления президента.
«Как показывает практика, нарушений прав осужденных по-прежнему еще много. Очень много», — заявил президент РФ Владимир Путин. Он поручил органам прокуратуры совместно с ФСИН принять комплекс мер по обеспечению безопасности осужденных.
Путин также поручил прокуратуре и ФСИН вести более активную работу с президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), с региональными уполномоченными по правам человека, с представителями общественных организаций в данной сфере.
Напомним, в последние годы в СМИ стали все чаще появляться сообщения об избиениях и пытках заключенных в колониях и СИЗО. Самым «громким» был случай в ярославской исправительной колонии № 1, где избивали осужденного Евгения Макарова. Видео пыток опубликовала «Новая газета», после чего было возбуждено сразу несколько уголовных дел. После этого широкую огласку получили еще несколько случаев пыток заключенных, в том числе в петербургском изоляторе «Кресты-2» и колонии № 9 в Карелии.
В конце прошлого года Европейский суд по правам человека присудил компенсации на сумму более 12 млн рублей одиннадцати гражданам РФ, которые пожаловались на пытки со стороны силовиков. ЕСПЧ пришел к выводу, что власти России нарушили Европейскую конвенцию по правам человека. Согласно третьей статье, никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению. Среди заявителей были семеро пострадавших от избиений полицейскими. Остальных, по их словам, избивали сотрудники ФСИН и сокамерники.
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Также Путин на расширенной коллегии Генпрокуратуры заявил о том, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым.
Президент потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью, тем более что в целом преступность возросла. Для успешного раскрытия преступных деяний, напомнил Путин, необходимы «глубокий анализ проблем и конкретные проработанные меры» для решения этих проблем.
Обращаясь к прокурорам, Путин призвал их «подумать», привлекая к этому и коллег из других правоохранительных органов. «Может быть, статистика стала лучше, но если даже… кое-какие вещи вычистить, все равно количество нераскрытых преступлений выше, чем в прошлом году», — заключил президент.
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Правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с преступлениями в сфере природопользования, в том числе с незаконными вырубками леса. Этот факт признал на коллегии Генпрокуратуры президент РФ Владимир Путин.
По его словам, природоохранная прокуратура должна активизировать выявление преступлений в сфере природопользования. Путин подчеркнул, что эта работа — «чрезвычайно важное направление».
Также, добавил Путин, требует системного подхода и работа других специализированных прокуратур. К примеру, транспортной надо усилить надзор за реализацией программы развития инфраструктуры и обеспечения безопасности дорожного движения и перевозок. Главной военной — вести жесткую работу по выявлению преступлений при строительстве и реконструкции оборонных и других спецобъектов. Не менее важно своевременно реагировать на нарушения прав военнослужащих и членов их семей.
Осенью прошлого года Генпрокуратура сообщала, что запланировала на 2020 год масштабные проверки в лесной отрасли. Будет оцениваться работа органов власти по проведению лесоустройства и лесовосстановления, законность распоряжения лесными участками, эффективности контрольных мероприятий. Также будут изучаться сроки инвентаризации лесов и постановки земель лесного фонда на кадастровый учет. Прокуроров призвали пресекать необоснованное исключение из госреестров сведений о лесах и добиваться ответственности для чиновников за ненадлежащее выполнение ими задач по раскрытию и расследованию преступлений в сфере лесопользования.
Полиция Петербурга пресекла деятельность организации эзотерического толка, участники которой похищали денежные средства у граждан под видом оказания мистических услуг. На счету группы как минимум 5 преступлений. Мошенники выманили у своих клиентов более 6 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин 17 марта впервые провел коллегию Генпрокуратуры с ее новым руководителем Игорем Красновым. Глава государства заявил о том, что нарушений прав осужденных по-прежнему очень много, что каждое второе преступление в России остается нераскрытым и что правоохранителям не удается достичь успеха в борьбе с незаконными вырубками. Публикуем отрывки выступления президента.
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