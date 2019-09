Псих! Французов атаковал афганец с шампуром и под наркотой

Прохожих на юге Франции атаковал 33-летний выходец из Афганистана. Предположительно, он страдает от наркотической зависимости и перед нападением говорил сам с собой, передает телеканал LCE.

Очевидцы отмечают, что преступник «был не в себе, как будто в состоянии транса, и несколько раз повторил слово „наркотики“».

ЧП произошло в городе Вильюрбан близ Лиона, рядом с выходом из станции метро «Лоран Бонневе» в момент, когда там находилось много людей. Вооруженный ножом и шампуром мужчина убил одного человека и ранил еще 9 человек, по другой информации — 8.

Мужчина был задержан на месте преступления. Он уже несколько раз менял свои показания, делал противоречивые и несвязные заявления. В настоящее время полиция ждет результатов токсикологических анализов, параллельно проводится психиатрическая экспертиза.

1 dead, 9 wounded in France after knife attack outside Lyon subway station https://t.co/we0MnquwNe pic.twitter.com/GYvOW3lHBJ