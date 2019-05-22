Процедуру установления инвалидности в России упрощают

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев упростил порядок проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности. Документ опубликован на сайте правительства.

Сейчас медицинские организации, а также органы, осуществляющие пенсионное обеспечение, и органы социальной защиты населения направляют на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для установления инвалидности.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, согласно которым направление на МСЭ будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия гражданина», — уточняется в тексте.

При отсутствии доступа к информационным системам направление передадут на бумажном носителе с учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюдением врачебной тайны.

Также россияне смогут через Единый портал государственных и муниципальных услуг отправить запрос в электронном виде на получение копий акта МСЭ и протокола проведения МСЭ, а также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.

По инф. rosbalt.ru

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