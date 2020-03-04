Просачиваются подробности об аресте главы пенсионного ведомства МВД

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
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Столичный Пресненский суд вынес решение об аресте полковника Министерства внутренних дел России Светланы Алешиной сроком на 2 месяца. Стоит отметить, Алешина возглавляла отдел пенсионного обеспечения ведомства.
По имеющимся данным, в отношении полковника было открыто уголовное дело по части 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает получение взятки в особо крупном размере.
В прессе обнародовали информацию, ссылаясь на некий источник в правоохранительной структуре, что ей вменяется получение значительной взятки, составляющей не один миллион рублей.
Несколько месяцев назад в средствах массовой информации появились данные, что сотрудники столичного Главного управления Следственного комитета Российской Федерации осуществили оперативные мероприятия в Министерстве внутренних дел, а также в офисе одной из страховых компаний.
Один из интернет-ресурсов связал подобную проверку с контрактом на колоссальную сумму в размере 13 млрд руб. Кроме того, обыски были осуществлены у главы департамента материального и техобеспечения Министерства внутренних дел Виталия Сидоренко. К тому же в то время ряд вопросов представители СК РФ задали главе отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
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Полковнику МВД Светлане Алешиной, которая отвечала за пенсионные выплаты, вменяют коррупционные деяния. По имеющимся данным, ее обвиняют в получении значительной взятки, которая исчисляется несколькими миллионами. Подобная информация была обнародована 28 февраля 2020 года.
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