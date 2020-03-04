Просачиваются подробности об аресте главы пенсионного ведомства МВД

Полковнику МВД Светлане Алешиной, которая отвечала за пенсионные выплаты, вменяют коррупционные деяния. По имеющимся данным, ее обвиняют в получении значительной взятки, которая исчисляется несколькими миллионами. Подобная информация была обнародована 28 февраля 2020 года.

Столичный Пресненский суд вынес решение об аресте полковника Министерства внутренних дел России Светланы Алешиной сроком на 2 месяца. Стоит отметить, Алешина возглавляла отдел пенсионного обеспечения ведомства.

По имеющимся данным, в отношении полковника было открыто уголовное дело по части 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает получение взятки в особо крупном размере.

В прессе обнародовали информацию, ссылаясь на некий источник в правоохранительной структуре, что ей вменяется получение значительной взятки, составляющей не один миллион рублей.

Несколько месяцев назад в средствах массовой информации появились данные, что сотрудники столичного Главного управления Следственного комитета Российской Федерации осуществили оперативные мероприятия в Министерстве внутренних дел, а также в офисе одной из страховых компаний.

Один из интернет-ресурсов связал подобную проверку с контрактом на колоссальную сумму в размере 13 млрд руб. Кроме того, обыски были осуществлены у главы департамента материального и техобеспечения Министерства внутренних дел Виталия Сидоренко. К тому же в то время ряд вопросов представители СК РФ задали главе отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.

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По инф. 1rre.ru

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