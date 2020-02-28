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Пенсионным обеспечением МВД России руководила взяточница?
По инф. polit.ru   
28 Февраля 2020 г.
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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

Пенсионным обеспечением МВД России руководила взяточница?

В правоохранительных органах сообщили, что Алешина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей». Уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) расследуют следователи Следственного комитете РФ.

В начале декабря 2019 года в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Ущерб по уголовному делу составил 13 млрд рублей. По этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной. Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в Центробанк «Центральным страховым обществом». По данным следствия, в 2017 году ЦСО выиграло контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишилось лицензии.

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