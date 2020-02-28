Пенсионным обеспечением МВД России руководила взяточница?

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.
В правоохранительных органах сообщили, что Алешина «подозревается в получении взятки в несколько миллионов рублей». Уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) расследуют следователи Следственного комитете РФ.
В начале декабря 2019 года в Москве провели более 30 обысков по делу о госконтракте между МВД России и организацией «Центральное страховое общество» (ЦСО). Ущерб по уголовному делу составил 13 млрд рублей. По этому делу прошел допрос главы департамента материального и технического обеспечения МВД России генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной. Тогда официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла информацию об обысках у работников ведомства и о допросе Сидоренко.
Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в Центробанк «Центральным страховым обществом». По данным следствия, в 2017 году ЦСО выиграло контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишилось лицензии.
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Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.
В YouTube впервые выложили видеозапись с улиц Москвы 1896 года, сделанную в цвете. Исходная кносъемка была сделана сотрудником компании братьев Люмьер — Чарльзом Муассоном на Тверской улице перед коронацией Николая II, последнего императора России.
Заседание правительства Ленинградской области 27 февраля прервала физкультурная разминка. Видео, на котором чиновники делают зарядку прямо в зале заседания под кавер Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика», появилось в соцсетях и областных СМИ. (Что же, не самая плохая инициатива, прямо скажем. Может после зарядки и решения в головы чиновников будут приходить более светлые.- прим. МГ.)
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)
Если отмотать некоторое время назад, то можно вспомнить, что пластиковых окон в квартирах и домах граждан было раньше немного. Такие окна были скорее роскошью, чем постоянным выбором потребительской аудитории.
Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)
Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
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