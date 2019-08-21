Прирастает ли Россия детишками? Да, но всего в двух местах...

Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику лишь в двух российских регионах. Согласно материалам Росстата, в Москве прирост рождаемости за год составил 5,9%, в Республике Карачаево-Черкесия количество родившихся увеличилось на 4,7% в годовом выражении.

Во всех остальных регионах страны рождаемость падает.

Так, по итогам первой половины этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рождаемость в целом по стране сократилась на 8,1%. В январе—июне 2019 года родились около 720 тыс. человек, тогда как в 2018 году — 783 тысячи (- 63 тыс.).

Добавим, что лидерами по глубине падения рождаемости в первом полугодии 2019 года стали: Калужская область: -14,4%; Курганская область: -13,6%; Московская область: -19,6%; Удмуртская Республика: -13,9%; Чукотский АО: -17%.

Как рассказал РБК директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, сегодня преимущественный возраст рождений первых детей для матерей составляет от 25 до 29 лет. Эксперт полагает, что с каждым годом матерей будет становиться все меньше, а число рождений — снижаться, пока в детородный возраст не войдет поколение женщин начала 2000-х годов.

Кроме того, Росстат зафиксировал и снижение смертности (за январь—июнь смертность в целом по стране снизилась на 3%). Вместе с тем ее сокращения оказалось недостаточно, чтобы остановить естественную убыль населения.

В I полугодии она составила 198,8 тыс. человек. Это на 34,7 тыс. больше, чем в I полугодии 2018 года.

Ранее, напомним, в правительстве признали, что Россия «катастрофически» теряет население. Страна действительно испытывает огромные демографические проблемы, это сказывается на экономике (меньше рабочих рук - меньше налогов и отчислений в ПФР, чем власти оправдали непопулярное повышение пенсионного возраста). Но чем меньше налогов - тем выше их размер (государство пытается наверстать упущенное, чтобы и социальные обязательства как-то выполнить - и в гонке вооружений поучаствовать, ну и любимых государственных олигархов обижать не хочется... В результате - экономический застой, а раз застой - то у людей сплошная неуверенность в будущем, так зачем детей рожать? Получается дявольский замкнутый круг, чтобы размкнуть его - нужна ювелирная работа властей, там нет "простых решений" (вроде запрета абортов или "все взять и поделить").

Смогут ли нынешние власти эту ювелирную работу провести? Ох, что-то есть сомнения...

По инф. rosbalt.ru

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