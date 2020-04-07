Православные отмечают Благовещение. О чем молиться будем?

Во вторник, 7 апреля, православные верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, день, в который к Деве Марии пришел архангел Гавриил и рассказал, что скоро родится Иисус Христос, Сын Божий.

Дословно название православного праздника переводится как «благая весть», известие о чуде.

Дева Мария считается покровительницей всех женщин и детей, к ней обращаются с молитвами по разным поводам. Однако в Благовещение принято обычно молиться ей и просить очищения от грехов, освобождения от одиночества, поддержания лада и любви в семье, помощи детям в здоровье и их делах, исцеления от бесплодия.

Впрочем, как считают священники, главное — не то, какой молитве и о чем молишься, а как сильно веришь. Они советуют не выпрашивать у Бога благ, не уповать на молитву, когда сами ничего не сделали для благополучия. Помимо этого не стоит молиться и в молитве просить кому-то несчастий или злорадствовать, проклинать кого-то запрещено.

Также не стоит читать молитвы просто по распорядку дня, к Богу лучше обращаться, если действительно есть такая необходимость.

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По инф. rosbalt.ru

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