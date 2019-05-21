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Пожилой европейский политик отбояривается от обвинений в алкоголизме
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал обвинения в алкоголизме. Он заявил, что проблем со спиртным у него нет, сообщает издание Express.

Пожилой европейский политик отбояривается от обвинений в алкоголизме

Юнкер также назвал глупыми журналистов, которые продолжают обвинять его в склонности к алкоголизму. «Глупые журналисты всегда задают один и тот же вопрос, несмотря на то, что ответ уже был дан», — добавил 64-летний политик.

Слухи о пристрастии Юнкер к алкоголю появились после саммита НАТО в 2018 году, когда главу Еврокомиссии запечатлели на видео шатающимся и спотыкающимся. Также СМИ писали, что Юнкер «не скупится на вино и джин-тоник».

По инф. rosbalt.ru

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