«Потому что без воды — ни туды и ни сюды!»

Самая большая проблема, связанная с жильем в РФ, — это качество воды. По данным аналитического центра «Левада», около 18% участников опроса назвали основной проблемой «плохую воду», которая либо пахнет хлоркой, либо ржавая, либо мутная. Столько же респондентов отметили отсутствие возможности для «косметического ремонта квартиры/дома», и 16% отметили необходимость «капитального ремонта здания».

Также опрошенные отмечали проблемы с нерегулярной уборкой мусора, указывая на высокую стоимость на вывоз отходов.

Исследователи указали, что ответы респондентов относительно удовлетворенности жилищными условиями ожидаемо зависят от типа жилья, в котором они проживают. Так, проживающие в квартирах в полтора раза чаще были удовлетворены всем, чем те, кто живут в частных домах. Также «частников» более всего не устраивает качество воды, а также отсутствие газоснабжения или канализации, а жители квартир в шесть раз чаще отмечали беспокойство из-за шума соседей, а также более обеспокоены необходимостью ремонта в собственной квартире.

Кроме того, опрошенные говорили о неудовлетворенности площадью жилища и высокой квартирной платой.

Опрос проходил в 50 субъектах РФ с 18 по 24 июля, в нем приняли участие 1600 человек.

А какие проблемы с ЖКХ - самые тревожные для вас, в вашем городе? Мы часто пишем об этих болячках современной России:

По инф. rosbalt.ru

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