Поляк вернул потерянное 20 лет назад зрение благодаря... ДТП!

Мужчина заявил, что к нему вернулось зрение после аварии, в которой его сбил автомобиль. Он рассказал, что перестал видеть 20 лет назад из-за аллергической реакции организма.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Инцидент случился в Польше, передаёт Мир24. Януш Горай попал в больницу после ДТП, когда его сбила машина. Врачи провели пострадавшему операцию на ноге и назначили восстанавливающие препараты, после чего мужчина начал замечать, как к нему постепенно стало возвращаться зрение.

Медики списали это на эффект от лекарственных препаратов, однако сам поляк уверен, что причиной внезапного исцеления стали удары головой о капот автомобиля, а затем об асфальт. Сейчас снова зрячий Горай устроился на работу охранником в больницу, где к нему вернулась возможность видеть.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

По инф. argumenti.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ