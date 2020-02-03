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Поляк вернул потерянное 20 лет назад зрение благодаря... ДТП!

По инф. argumenti.ru   
03 Февраля 2020 г.
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Мужчина заявил, что к нему вернулось зрение после аварии, в которой его сбил автомобиль. Он рассказал, что перестал видеть 20 лет назад из-за аллергической реакции организма.

Поляк вернул потерянное 20 лет назад зрение благодаря... ДТП!

Инцидент случился в Польше, передаёт Мир24. Януш Горай попал в больницу после ДТП, когда его сбила машина. Врачи провели пострадавшему операцию на ноге и назначили восстанавливающие препараты, после чего мужчина начал замечать, как к нему постепенно стало возвращаться зрение.

Медики списали это на эффект от лекарственных препаратов, однако сам поляк уверен, что причиной внезапного исцеления стали удары головой о капот автомобиля, а затем об асфальт. Сейчас снова зрячий Горай устроился на работу охранником в больницу, где к нему вернулась возможность видеть.

А еще о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики можно прочитать здесь:

По инф. argumenti.ru

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