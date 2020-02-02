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Вот так тянет внизу живота, а это... опухоли волосяные!
По инф. rosbalt.ru   
02 Февраля 2020 г.
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В Подмосковье хирурги удалили 30-летней пациентке две крупных волосяных опухоли, образовавшихся на яичниках.

Вот так тянет внизу живота, а это... опухоли волосяные!

Операцию произвели в Коломенском перинатальном центре, пишет МК. 100-граммовые кисты росли в организме женщины в течение двух лет и за это время покрылись волосами. Одна из опухолей достигала в длину 10 см, другая 12.

Как рассказали изданию медики, опухоли были обнаружены при УЗИ, когда женщина обратилась с жалобами на тянущие боли внизу живота.

В перинатальном центре уточнили, что такие доброкачественные образования называются дермоидными кистами и могут содержать различные ткани организма, включая производные кожи, зубной и даже глазной тканей. Это заболевание является наследственным и закладывается в детстве, однако до сих пор неизвестно, что именно провоцирует их рост и в какой момент жизни они могут неожиданно начать увеличиваться в размерах.

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