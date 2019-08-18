Политические партии сограждан не вдохновляют... А вас?

Рейтинг «Единой России» снизился до 28% c 31% (в 2017), но рейтинги других партий не повышаются. Похоже, что нынешняя партийная система в России изрядно надоела людям, полагают социологи и политологи...

Согласно опросу «Левада-центра», рейтинги КПРФ и ЛДПР остались на уровне 11% и 10% соответственно при этом «Коммунисты России» обогнали «Справедливую Россию» — 3% против 2%.

Среди уже определившихся с выбором для голосования, 44% — за «Единую Россию», 17% — за КПРФ (и это максимум с 2016 года), 16% — за ЛДПР. «Коммунисты России» и «Справедливая Россия» получили по 4%, по 2% — «Яблоко» и Партия пенсионеров. При этом 41% опрошенных признались, что-либо не знают, за кого голосовать, либо вообще голосовать не собираются.

Как заявил «Ведомостям» директор «Левада-центра» Лев Гудков, переставшие поддерживать «Единую Россию» ушли «в пассивную массу». По его словам, общий процент тех, кто не готов голосовать и не определился с выбором, приблизился к тому, сколько готово проголосовать за парламентские партии. Такая ситуация может отразиться на явке на следующих выборах. При этом у россиян 30—35 лет, считающих выборы ритуалом, происходит отчуждение от политики.

Опрос проведен был 18—24 июля среди городского и сельского населения объемом 1 тыс. 605 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50-ти регионов.

...Если попытаться обобщить мнения людей, то возникает примерно следующая картина: большинство "всех этих партий" (по крайней мере, представленных в Госдуме) воспринимаются как часть единой системы, равнодушной к истинным проблемам страны и людей и не решающиеся бросить вызов сложившемуся порядку вещей. На них попросту мало надежды. Между тем, в России все больше поводов для протестов: от падения уровня жизни - до экологии, от тарифов ЖКХ - до "закручивания гаек" в области прав человека. Что-то похожее на правду? Если нет - то какая ваша точка зрения? И напомним некоторые острые заголовки последнего времени, описывающие то, что волнует людей на самом деле:

По инф. rosbalt.ru

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