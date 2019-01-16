"Политически небезопасные яйца". В Госдуме разделяют гнев на "упаковки по девять штук"

Глава одного из комитетов Государственной Думы РФ Михаил Дегтярев заявил, что необходимо законодательно закрепить нормы фасовки продуктов питания. Напомним, что Новый год принес на прилавки России - яйца поштучно и в упаковках по 9 штук. Так торговля пытается поддержать сбыт, после того, как благодаря росту налогов и цен на ГСМ ее затраты на товар выросли (ну, и прибыль старается не упустить, конечно же).

В письме Дягтерева на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова говорится: «Иногда люди только дома обнаруживают, что купили меньше, чем хотели, и чувствуют себя обманутыми. (...) Кажется, что упаковка выделяется более низкой ценой, а по сути, из-за снижения веса идет переплата».

Ранее интернет-пользователи обратили внимание на то, что в магазинах появились упаковки с 9 яйцами — вместо привычного десятка. Это связали с попыткой производителя скрыть повышение цен после роста ставки НДС с 18 до 20%.

В связи с этим Дегтярев предложил законодательно обязать производителей фасовать яйца в количестве, кратном десяти (десяток, 2 десятка и т. д.). Крупы, считает парламентарий, следует фасовать объемами, кратными 0,5 кг — сейчас в магазинах часто встречаются упаковки по 900 г, тогда как покупатели уверены, что платят за килограмм крупы. Молоко по той же логике депутат предложил разливать молоко в емкости, кратные 0,25 л.

Заметим, что эта инициатива депутата (надо полагать, что ее поддержат коллеги Дегтярева) - не более чем голый популизм. Ведь, на самом деле, причиной роста цен (и уменьшения "товарных порций") в России стала бестолковая политика правительства, допустившего рост цен на ряд базовых для экономики товаров (бензин, прежде всего), а также рост налогов. Против всего этого думцы не посмели в свое время возражать...

Ну а теперь - почему бы не проявить громогласно "заботу о народе"? Авось, народ, когда (и если) окончательно возмутится происходящим обнищание - ломанется громить магазины, а не офисы депутатов и олигархов...

Polit.ru

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