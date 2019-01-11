Грустная новинка на прилавках России: яйца поштучно

В магазинах Петербурга появились упаковки куриных яиц в необычной расфасовке — по девять штук вместо обычного десятка. В Волгограде яйца стали продавать поштучно.

На необычные упаковки с «девяткой» яиц обратили внимание пользователи развлекательного портала Pikabu. Многие считают, что таким образом магазины пытаются скрыть заметный рост цены.

В качестве производителя на ценнике указана удмуртская птицефабрика «Вараксино». Закупщик — «Интерторг».

Коммерческий директор птицефабрики Сергей Кириллов подтвердил порталу «URA.RU», что такие упаковки действительно есть. «У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц», — рассказал Кириллов.

Он также подтвердил, что яйца в упаковке по девять штук заказывала торговая сеть из Санкт-Петербурга. Указанная на ценнике компания «Интерторг» контролирует сеть магазинов «Народная 7Я».

Между тем в Волгограде после резкого роста цен на куриное яйцо, их стали продавать поштучно. По данным портала «Блокнот Волгоград», десяток стоит 87 рублей, а поштучно стоимость одного яйца составляет 10 рублей.

Волгоградское УФАС получило вал жалоб граждан на резкое увеличение розничных цен на яйца. Антимонопольщики еще 24 декабря пообещали провести мониторинг цен и их анализ. В торговые сети и поставщикам были направлены запросы. Пока информации о результатах проверки нет.

Напомним, что экономисты дают крайне безрадостные прогнозы на 2019 год относительно доходов населения и роста цен.

По инф. rosbalt.ru

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