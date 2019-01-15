Рост цен на старте года: еще раз — почему и отчего?

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, как вырастут цены на продукты в России в новом году (напомним, портал для пожилых "Мои года" уже публиковал соответствующие невеселые прогнозы, но в данном случае повторение лишним не будет). Повышение ставки НДС с 18 до 20 %, по словам Вострикова, отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки, что в итоге приведет к повышению себестоимости продукции на 4-12 %.

«Поставщики вынуждены идти к партнерам в торговлю и договариваться об изменении цен, потому что рост себестоимости в данном случае продиктован изменением налогового законодательства и НДС. Это налог, который взимается по всей цепочке производства», — сказал он.

Эксперт напомнил, что на рост себестоимости товаров также повлияет повышение ключевой ставки — ЦБ сделал это в конце прошлого года.

«Это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику в себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты», — добавил он.

По его словам, уже в первом квартале 2019 года потребители увидят максимальные изменения цен. Скорее всего, это произойдет в феврале и марте.

«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — сказал Дмитрий Востриков.

Еще осенью прошлого года специалисты предсказывали рост стоимости многих продовольственных товаров. Аналитик аграрного рынка и доктор экономических наук Леонид Холод в интервью «Правде» отмечал, что инфляция провоцирует не равномерный рост цен, а по группам товаров. В первую очередь, тех, что относятся к первой необходимости — хлеб, сахар, крупы.

«Если платежеспособность населения низкая, то люди отказываются от дорогих товаров, а покупают товары подешевле, и там рост цен больше», — сказал он.

При этом Холод уточнил, что государство не станет вмешиваться в этот процесс и искусственно занижать цены на продукты.

«Регулировать цены в рыночной системе — дело неблагодарное, можно так отрегулировать, что товаров в магазине не будет. Нужно заниматься развитием конкуренции, рыночной инфраструктуры, чтобы меньше были бы издержки обращения. Вот чем надо заниматься правительству надо заниматься, но никто это активно не делает», — добавил эксперт.

Перед новым годом специалисты также говорил, что россиянам стоит готовиться к повышению цен на продукты. Так, член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил Life, что стоимость продовольствия вырастет на 4–5 %.

«На производителей дизельного топлива и бензина сильно повлияло повышение налогов: НДС, налог на добычу полезных ископаемых и акцизы на бензин и дизельное топливо. При таких условиях производство становится невыгодным. При прогнозируемом росте цен на бензин на 7 рублей за литр стоимость перевозки автотранспортом может увеличиться в зависимости от условий от 10 до 50 % , а это означает рост цен на продукты в районе 5 %. Подорожает все: молоко, мясо, техника и другие товары», — сказал собеседник издания.

Ранее российские СМИ уже заметили, что производители продовольственных товаров стали уменьшать фасовку, чтобы скрыть от потребителей рост цен на продукты питания. В частности, авторы русской службы BBC провели расследование и обнаружили несколько таких случаев. например, на 0,15 литра уменьшилась упаковка фруктового сока, на 0,05 литра — коровьего молока и пива в банке. На 50 граммов меньше содержимого стало продаваться в упаковке майонеза, на 35 граммов — в сметане, на 8 граммов — пористого шоколада в плитке. Вместо 180 граммов нарезки сыра появилось две категории: по 150 и 125 граммов. «Хитом» в соцсетях стала информация о том, что производители стали фасовать яица в упаковку не по десять, а по девять штук.

Жители разных регионов также отмечают, что уже ощутили рост цен на продукты питания. В частности, жители Екатеринбурга в ходе уличного опроса, проведенного РИА «Новый День», заявили, что начали затягивать пояса после новогодних каникул.

В начале января Росстат сообщил о том, что росте цен по итогам 2018 года наблюдался на все продукты и составил 4,7 %. Больше всего подорожали яйца и сахар — более чем на 20 %.

Polit.ru

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